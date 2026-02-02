BLACKPINK・ロゼ『APT.』グラミー本賞ならず…アジア女性初の快挙も“壁”高く、主要3部門で惜敗 | RBB TODAY

第68回グラミー賞の授賞式が1日（現地時間）、米ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催され、BLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズのコラボ曲『APT.（アパート）』は、ノミネートされていた全3部門で惜しくも受賞を逃した。

今回のグラミー賞でロゼは、主要部門（ジェネラル・フィールズ）である「年間最優秀楽曲賞（Song of the Year）」と「年間最優秀レコード賞（Record of the Year）」、さらに「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」の計3部門にノミネート。

【注目】ロゼの『APT.』にJ-POP盗作疑惑

K-POP界、さらにはアジアの女性アーティストとして史上初の主要部門ノミネートという歴史的な快挙に、世界中から熱い視線が注がれていた。

主要部門はビリー・アイリッシュ、ケンドリック・ラマーらが戴冠

まず発表された「年間最優秀楽曲賞」は、ビリー・アイリッシュの『WILDFLOWER』が受賞。続く「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」も、映画『ウィキッド』からシンシア・エリヴォ＆アリアナ・グランデの『Defying Gravity』が選ばれ、ロゼの受賞は叶わなかった。

最後に期待がかかった「年間最優秀レコード賞」では、ケンドリック・ラマー＆シザの『luther』が受賞。ケンドリック・ラマーは同部門2年連続の栄冠、シザは初の受賞という快挙を成し遂げた。

“グラミーの壁”は高かったが…

世界的なバイラル現象を巻き起こし、チャートを席巻した『APT.』であっても、保守的とされるグラミーの本賞の壁を崩すことはできなかった。

しかし、K-POPの楽曲が主要部門にノミネートされたこと自体が初であり、ロゼが女性アーティストとしてその道を切り拓いた意義は極めて大きい。

（写真＝ブルーノ・マーズInstagram）ロゼ、ブルーノ・マーズ

会場にはブルーノ・マーズと共に堂々と現れ、世界のトップスターたちと肩を並べたロゼ。トロフィーこそ逃したものの、彼女が音楽史に刻んだインパクトは、今後も語り継がれることになりそうだ。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

■【写真】インナー透け透け…BLACKPINK・ロゼ、“妖艶ドレス”で見せた危険な美しさ「すごい」

■【写真】中国で行われたBLACKPINK・ロゼの公式イベントに“偽物”が登場 サイン会まで行い物議も本人は「従っただけ」

■【写真】BLACKPINK・ロゼ、美脚あらわなシャワーガウン姿で懇願「早く見て…」