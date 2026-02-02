Stray Kids、『CEREMONY』MVが1億回再生突破！K-POP第4世代“最多記録”を更新 | RBB TODAY

Stray Kidsが、ユーチューブで新たな記録を打ち立てた。

Stray Kidsは、『CEREMONY』のMVで通算18本目となるユーチューブ1億回再生突破を達成した。

【写真】ヒョンジン、“色気ダダ漏れ”のメガネ姿

昨年8月22日に公開された、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』のMVは、2月1日午後2時頃に再生回数1億回を突破。これを受け、JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて祝賀イメージを公開し、世界中のファンから寄せられた熱い応援に感謝の意を示した。

これによりStray Kidsは、『God's Menu』『Back Door』『MIROH』『My Pace』『Thunderous』『MANIAC』『Hellevator』『Christmas EveL』『CASE 143』『S-Class』『Red Lights (バンチャン、ヒョンジン)』『LALALALA』『CIRCUS』『VENOM』『Chk Chk Boom』『MEGAVERSE』『CHEESE』、そして『CEREMONY』まで、計18本のMVで再生回数1億回を突破し、“K-POP第4世代ボーイズグループ最多1億回再生MV保有”という記録を更新し続けている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

『CEREMONY』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で7作連続1位を記録したアルバム『KARMA』のタイトル曲で、強烈なトラップEDMとバイレファンキ（Baile Funk）のリズムが融合した楽曲。困難な時間を乗り越えた末に、自らを祝福する瞬間を描いている。近未来の2081年を舞台に展開されるMVは、Stray Kids独自の「KARMA SPORTS」の世界観を大規模に表現し、高い没入感を与える。

昨年、K-POP史における新たな記録を次々と打ち立て、“ヒストリーメーカー”としての地位を確立したStray Kidsは、2026年に入っても快進撃を継続中だ。最近では、1stフルアルバムのリパッケージ作品『IN生』がSpotifyで累計15億回再生を達成。さらに、1stフルアルバム『GO生』のタイトル曲『God's Menu』も累計再生回数5億回を突破し、世界的な影響力を改めて証明した。

また、1月22日（以下、現地時間）には、フランスのパリ・ラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で開催された「Le Gala des Pìces Jaunes」（黄色いコイン集め慈善行事）に2度目の参加を果たし、ステージを披露した。

6月6日にはアメリカ・ニューヨークで開催される大型音楽フェス「The Governors Ball Music Festival」、9月11日にはブラジルの大型音楽フェス「Rock in Rio」にヘッドライナーとして出演し、世界中の音楽ファンを魅了する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「本物の王子様だ…」Stray Kids・フィリックス、“純白スーツ”で魅せた麗しい美貌に反響続々

■【写真】Stray Kids・ハン＆キンプリ・髙橋海人の“意外な交友関係”にファン騒然「豪華ショットすぎる！」

■【写真】「訳わからん大声出た」Stray Kids・ヒョンジン、バキバキの背中を公開！部屋には日本のアイテムも