LE SSERAFIM、初ワールドツアー完走！20都市を駆け抜けソウルで感動のフィナーレ「忘れられない思い出」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、ソウルで開催されたアンコールコンサートをもって、初のワールドツアー「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を成功裏に終えた。

彼女たちは約3時間にわたり完成度の高いパフォーマンスを披露し、全20都市・31公演に及ぶワールドツアーを華やかに締めくくった。

アンコールコンサートは、1月31日・2月1日の2日間、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された。両日ともに全席完売を記録し、客席は開演前から力強い歓声に包まれた。グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じてオンライン生配信も行われ、日本、アメリカ、イギリスなど世界57の国と地域のファンが共に熱狂した。

LE SSERAFIMは、「一緒に遊ぶ準備は万端ですか？ 遠慮せず、思いきり楽しんでください」と呼びかけ、力強く公演の幕を開けた。『Flash Forward』『Blue Flame』のステージでは、空中に浮かぶフライングデッキに乗り、2階・3階席の観客と目を合わせながら近い距離で交流した。続いて、迫力あるパフォーマンスからエモーショナルなステージまで、多彩なセットリストで会場を盛り上げた。

『SPAGHETTI(Member ver.)』『CRAZY』『1-800-hot-n-fun』へと続くパートでは、爆発的な歓声が会場を包み込み、全曲で雷鳴のような拍手と大合唱が巻き起こった。特にダンスブレイクでは、5人の息の合ったシナジーが際立った。最終公演にふさわしい圧倒的なエネルギーを放ち、会場の熱気は最高潮に。英語、中国語、日本語など多言語で観客とコミュニケーションを取り、グローバルファンダムの心を掴んだ。

メンバーの心こもったコメントは、ファンの胸を熱くした。LE SSERAFIMは、「FEARNOT（ファンダム名）の皆さんのおかげで、本当に多くの経験ができました。素晴らしい公演を完成させる大きな要素は観客の皆さんだと思っています。毎回全力で楽しんでくださったおかげで、忘れられない思い出ができました」と、変わらぬ声援を送ってくれるファンへの感謝を伝えた。さらに、「私たちのステージと音楽を愛してくださる方がいるという事実に、いつも大きな勇気をもらいます。メンバー、そして皆さんと一緒なら、どんな未来も楽しみです。いただいた愛を、必ずお返しします」と、胸いっぱいの思いを語った。

アンコールでは、『CRAZY』と『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』をEDMバージョンでマッシュアップしたステージを披露。華やかなレーザー照明と、5人のフリースタイルダンスが融合し、LE SSERAFIMとダンサー、観客が一体となって跳ね回る華麗なフィナーレを飾った。昨年4月に韓国・仁川で行われたワールドツアー初公演と比べ、確かな実力とステージマナーの成長を強く感じさせた。

LE SSERAFIMの初となるワールドツアーは、3rdミニアルバム『EASY』、4thミニアルバム『CRAZY』、5thミニアルバム『HOT』へと続く3部作プロジェクトの集大成として、韓国、日本、アジア、北米などで開催された。各地の公演は現地主要メディアから大きな注目を集め、台湾公演では、歌手ジョリン・ツァイ（蔡依林）、JJ Lin（林俊傑）、俳優のグレッグ・ハン（許光漢）といったトップスターからも応援が寄せられ話題に。北米ツアーでは、K-POPガールズグループとして初めて、アメリカの人気テレビ番組「アメリカズ・ゴット・タレント（America’s Got Talent）」に出演し、強烈な存在感を刻みつけた。

こうした成果を背景に、今回のツアーはビルボード・ボックススコアが選出した「2025年最も興行したK-POPツアーTOP10（Top 10 Highest Grossing K-Pop Tours of the Year）」（集計期間：2024年10月～2025年9月）で8位にランクイン。昨年11月に行われた東京ドーム公演が集計に含まれていないにもかかわらず、K-POPガールズグループの中で最高順位を記録し、LE SSERAFIMの圧倒的な影響力を改めて証明した。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

