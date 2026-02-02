日本デビューのアイドルから、『プデュ』ファイナリストまで…韓国芸能界に広がる“熱愛ラッシュ” | RBB TODAY

2026年のスタートから1カ月が経過した。

韓国芸能界では、芸能人同士のカップルが次々と誕生し、新年早々ピンク色の風が吹いている。

【写真】“熱愛公認”の韓国若手女優、甘～い投稿が再注目

2026年の韓国芸能界“第1号カップル”は、1月4日に誕生した。日本デビューも果たしたボーイズグループTEENTOP（ティーントップ）のメンバー、チャンジョが、2歳年上のラッパー兼実業家KASPER（キャスパー）と交際中であることを明かしたのだ。

チャンジョは「僕は恋愛中です。良いことでも、慎重に伝えるべきことでも、人生に意味のある変化があれば、いつも皆さんにお伝えしたいと思っていました」と語り、交際を公表した。

（写真提供＝OSEN）チャンジョ（左）、KASPER

恋人のKASPERについては、「活動を続ける中で、感情的にも精神的にも不安定な瞬間が多かったが、そんな僕の未熟な部分を前向きに変えてくれて、応援してくれるありがたい存在」と紹介。KASPERもSNSを通じて写真を公開し、チャンジョのアカウントをタグ付けするなど、公開恋愛を後押しした。

1995年生まれのチャンジョは、2010年にTEENTOPとしてデビュー。2023年11月に陸軍現役として入隊し、昨年5月に満期除隊後は、再びTEENTOPとして活動しながらファンと交流している。

一方の1993年生まれのKASPERは、Mnetのフィメールラッパー発掘オーディション番組『UNPRETTY RAP STAR2』や、ラップサバイバル番組『SHOW ME THE MONEY』などに出演。現在はビューティー事業家としても活動の幅を広げ、年商100億ウォン（約10億円）以上を記録していることを明かしている。

同い年の俳優カップル

続いて1月29日には、2002年生まれの同い年俳優、ユ・ソンホとシン・ウンスの交際も明らかになった。

シン・ウンスの所属事務所マネジメントSOOPと、ユ・ソンホの所属事務所Hiinエンターテインメントは、「2人が交際しているのは事実で、約3カ月ほど付き合っている」と公式に認めた。

（写真提供＝OSEN）ユ・ソンホ（左）、シン・ウンス

所属事務所によると、2人は知人の集まりで出会い、交際に発展。昨年末から付き合い始めたとされ、関係者は「交際を始めたばかりの2人は、忙しいスケジュールの合間を縫いながら、一般的な20代カップルのように普通のデートを楽しむ、初々しくて素敵なカップル」と伝えている。

シン・ウンスは2016年、映画『隠された時間』でデビュー後、ドラマ『青い海の伝説』『ドドソソララソ』『模範家族』『照明店の客人たち』などに出演。映画では『人狼』『色男ホ・セク』『告白ヒストリー』などに出演してきた。

ユ・ソンホは2017年、Mnetのサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』でファイナリストとして注目を集め、その後『ボクスが帰ってきた』『優秀巫女(ムダン)カ・ドゥシム』『シュルプ』『烈女パク氏 契約結婚伝』『労務士ノ・ムジン』などのドラマに出演。さらに、バラエティ番組『1泊2日 シーズン4』『走らなきゃ生き残れ2』（原題）などでも活躍している。

ミュージカルで共演し、カップルに

3組目のカップルは、俳優のペ・ナラとハン・ジェアだ。1月30日、双方の関係者は「ペ・ナラとハン・ジェアが交際中なのは事実で、順調に愛を育んでいる」とコメントした。

2人はミュージカル『グリース』『引っ越しパーティー・コンサート』『ラパチーニの園』などで共演し、同僚俳優として縁を結んだ後、恋人関係に発展。舞台への情熱や音楽への愛情といった多くの共通点を通じて互いを支え合う、模範的な俳優カップルだという。

（写真提供＝OSEN）ペ・ナラ（左）、ハン・ジェア

1991年生まれのペ・ナラは2013年、ミュージカル『プロミス』でデビューし、『グリース』『スリル・ミー』『ワイルド・グレイ』などに出演。最近ではドラマ『悪人伝記』『弱いヒーロー Class2』『隠し味にはロマンス』『私と結婚してくれますか？』『捏造された都市』などに出演している。

1992年生まれのハン・ジェアは2003年、MBC創作童謡祭で大賞を受賞。2017年、ミュージカル『ハムレット：アライブ』で本格的にデビューし、『もしかしたらハッピーエンディング』『ウエスト・サイド・ストーリー』『パリのパン屋』『冬の旅人』などに出演。現在はミュージカル『キンキーブーツ』に出演中だ。

立て続けに届いた恋のニュースが、年明けの韓国芸能界に明るい空気をもたらしている。2026年、さらなる幸せな報告が続くのか、注目したい。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】当時から「デートではないか」と話題、熱愛公認で“答え合わせ”に シン・ウンスの甘～い投稿が再注目

■【写真】舞台共演から恋人関係へ 『弱いヒーロー』の悪役俳優ペ・ナラ、ミュージカル女優との熱愛認める

■日本人K-POPアイドル同士の熱愛説？ RIIZE・ショウタロウ、aespa・ジゼルとの噂に直接言及