イ・ビョンホンの妻、名家出身だった！韓国画の巨匠の孫娘であることが判明、初の大統領賞受賞も | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンの格別な家系が再び注目されている。韓国画の巨匠とされるパク・ノスさんの孫娘であることが、ユーチューブ動画を通じて、改めて明かされた。

去る1月26日、YouTubeチャンネル「パク・ウォンスクチャンネル」には、「パク・ウォンスクコレクションを公開します［短い動画］」というタイトルの動画が公開された。

動画の中の女優パク・ウォンスクは、「今、いきなりここで撮影をすることになった」として、絵画1点を取り出して見せた。そして、「パク・ノス先生の絵だ。釜岩洞（プアムドン）のご自宅に行って、直接受け取った」と説明した。

パク・ノスさんは、韓国画第1世代の画家で、伝統的な水墨画に現代的な感覚を加えた独創的な画風で高い評価を受けた。ソウル大学絵画科卒業後、教授や国展審査員などを務め、東洋画部門初の大統領賞を受賞した人物としても知られている。

（写真提供＝OSEN）イ・ミンジョン

特に、動画の字幕を通じて、イ・ミンジョンがパク・ノスさんの孫娘であることが言及され、目を引いた。くっきりとした目鼻立ちと上品な雰囲気が似ているという反応も続いた。

先立って、イ・ミンジョンもやはり自身のコンテンツを通じて「家族に美術界で大統領賞をもらった方がいるのは事実だ」としながらも、「経済的に常に裕福な家ではなかった」と率直に話した。

（写真＝YouTubeチャンネル「パク・ウォンスクチャンネル」）

中央：イ・ミンジョン、右：パク・ノスさん

なお、イ・ミンジョンは俳優イ・ビョンホンと結婚し、2人の子供がいる。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

