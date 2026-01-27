TREASURE、デビュー2000日記念に特別映像サプライズ公開！「近いうちに良い音楽で戻ってくる」 | RBB TODAY

デビュー2000日を迎えたTREASUREが、ファンへのサプライズプレゼントを公開した。

1月27日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSを通じて「TREASURE - ‘BETTER THAN ME’ SPECIAL FILM」を公開した。

【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”

『BETTER THAN ME』はTREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のラストトラックで、今回公開されたスペシャルフィルムには、メンバーの温かな魅力が余すところなく収められている。

（写真＝YGエンターテインメント）TREASURE

ジフンを中心に展開されるストーリーラインや、クラシックなスタイリングで完成させたTREASUREの成熟したビジュアルが印象的だ。メンバーは、深みのあるまなざしや落ち着いた表情など、楽曲の温もりを最大限に引き出す繊細な表現力で魅了した。

（写真＝YGエンターテインメント）TREASURE

スペシャルフィルムでありながら、MVに引けを取らないシネマティックな演出も見どころだ。春の穏やかな日差しと雪景色のコントラストに加え、街中や公園、スタジアム、美術館、レコードショップといった多彩なロケーションに溶け込むメンバーの姿が、映像に彩りを添えている。

同映像は、デビュー2000日に合わせてサプライズ公開されただけに、世界中のTREASURE MAKER（ファンダム名）から熱い反応が寄せられている。YGエンターテインメントは「ファンの皆さんへの感謝の気持ちを込めてメンバーと共に準備した映像に大きな声援をいただき感謝している。現在は次のアルバム制作に集中しているので、近いうちに良い音楽で戻ってくるだろう」とコメントした。

なお、TREASUREは現在、コンサートツアー「2025-26 TREASURE TOUR[PULSE ON]」を開催中。2月10日・11日には、日本・京セラドーム大阪で日本ツアーのフィナーレを飾る。3月からはマカオを皮切りに、アジア各地のファンとの交流を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。

■【写真】ヨシ、タトゥーがチラッ…日常ショットに反響続々「ギャップの天才」

■【写真】“益山ズ”の絆も告白！ジョンウ＆ジョンファン、成熟した魅力を披露

■【写真】ヒョンソク、衝撃ヘアにどよめき…“YG愛”全開の坊主姿に反響続々