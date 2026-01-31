“オトナの恋リア”『脱出おひとり島』出演者、女性共演者との“ベッド共有”に言及「本気でしたいと…」 | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4に出演したユク・ジュンソが、配信当時話題になったイ・シアンとの“ベッド事件”について、本音を明らかにした。

去る1月29日、ユク・ジュンソはYouTubeチャンネル「口を開けば」のコンテンツ「トゥルーマン・ショー」に出演し、嘘発見器を着用したまま、MCイ・ヨンジンの質問に答えた。

【写真】“元アイドル志望生”で宮脇咲良とも練習…イ・シアンとは

彼は、『脱出おひとり島』出演の感想を尋ねる質問に対して、「本当に楽しかった。ほかの人はわからないが、自分は99％正直だった」と話した。

この日、イ・ヨンジンは先立ってイ・シアンがインタビューで「ユク・ジュンソとしたかった」と言及した“ベッド事件”を取り上げ、「気持ちは同じだったか」と聞いた。

（写真提供＝OSEN）左からユク・ジュンソ、イ・シアン

これに対し、彼はためらうことなく「同じだった」と答え、「あのときは自分の心の赴くままにした」と付け加えた。この発言は嘘発見器でも「真実」判定を受けた。

続けて、イ・ヨンジンが「でも実際に寝てはいないでしょう」と伝えると、ユク・ジュンソは「一緒に寝た」と答え、スタジオを驚かせた。その後、彼は「性的な意味ではなく、文字通り寝たという意味」であると釈明した。

（写真＝YouTubeチャンネル「口を開けば」）左からユク・ジュンソ、イ・ヨンジン

また、ユク・ジュンソはワンナイトラブに関する質問には、「1度もしたことはない」としながらも、「情熱いっぱいの男女は、生きているとそういうこともありうると思う」と自身の考えを明らかにした。

これを聞いたイ・ヨンジンは、「話せば話すほど夢中になる」と彼の率直さに感嘆した。

（写真＝Netflix）

なお、ユク・ジュンソはUDT（韓国海軍の特殊部隊）出身の美術家兼俳優で、『脱出おひとり島』シーズン4を通じて、認知度を高めた後、番組で活動を続けている。

■【写真】恋愛リアリティ番組から始まる“第二の人生”…ブレイクした『脱出おひとり島』参加者たちの「今」

■【写真】“美くびれ”にドキッ…『脱出おひとり島4』のイ・シアン、完璧美貌に反響

■【写真】『脱出おひとり島5』出演の“韓国陸上界のaespa・カリナ”、大胆水着姿の美スタイル