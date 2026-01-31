「ビジュ良すぎて泣く」BTS・SUGA、撮影を“匂わせ”？約4カ月ぶりの個人SNS更新に視線集中 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、SUGAが約4カ月ぶりに自身のSNSを更新した。

1月31日、SUGAは自身のインスタグラムを更新。

【写真】SUGAの白肌×銀髪“最強自撮り”

キャプションには「撮影」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、何らかの撮影に臨むSUGAの様子を捉えている。彼が所属するBTSは来る3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースを控えている。

写真のなかのSUGAは、グレーのMA-1のなかに茶色のトップスを着ており「撮影」と書かれた大型トラックの前でポーズを取っている。黒色の髪の毛と相まって、クールなルックに仕上がっており、トップアイドルらしい美しさを見せている。

（写真＝SUGA Instagram）

投稿を目にしたファンからは、「テンションあげあげでーす！」「何の撮影かな？」「ビジュ良すぎて泣く」「久しぶりだ」といった反応が寄せられていた。

なお、SUGAが所属するBTSは新アルバムリリース後、4月9日の韓国・高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアム公演を皮切りに、34都市82公演に及ぶ大規模なワールドツアーに突入する予定だ。

◇SUGA プロフィール

1993年3月9日生まれ。本名ミン・ユンギ。2010年に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）が開催した「HIT IT AUDITION」で2位合格し、練習生に。2013年6月にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードラッパーを担当しており、BTSの一員として活躍する傍らで、高い作詞・作曲・編曲の実力を持つ音楽プロデューサーとしても人気を集めている。2023年9月に社会服務要員として兵役につき、2025年6月21日に召集解除された。

