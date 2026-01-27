ヒョンビン、“初の悪役”演技を見た妻ソン・イェジンの反応明かす「見たことのない顔を見た」 | RBB TODAY

俳優ヒョンビンが、自身初となる悪役を演じた姿を見た、妻で女優のソン・イェジンの反応について言及した。

1月27日午後、ソウル市内のカフェで、ディズニープラスシリーズ『メイド・イン・コリア』で主演を務めるヒョンビンのインタビューが行われた。

ディズニープラス『メイド・イン・コリア』は、1970年代の混乱と飛躍が交錯する韓国を舞台に、国家を収益モデルとして富と権力の頂点に上り詰めようとする中央情報部員ペク・ギテ（ヒョンビン）と、彼を恐るべき執念で追い詰める検事チャン・ゴニョン（チョン・ウソン）が、時代を貫く巨大な事件と向き合う姿を描いた作品だ。

制作費700億ウォン（約70億円）が投じられた大作で、映画『インサイダーズ／内部者たち』（2015年）、『KCIA 南山の部長たち』（2020年）、『ハルビン』（2024年）などを手がけたウ・ミンホ監督にとって、初のシリーズ作品となる。

（写真提供＝ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア）ヒョンビン

大ヒット映画『ソウルの春』を制作したハイブメディアコープが制作を担当。ヒョンビン、チョン・ウソンに加え、ウ・ドファン、チョ・ヨジョン、ソ・ウンス、ウォン・ジアン、チョン・ソンイルら豪華キャストが名を連ね、公開前から大きな注目を集めてきた。

ヒョンビンは、富と権力に取り憑かれた中央情報部員であり、麻薬密輸業者として二重生活を送るペク・ギテ役を熱演。デビュー23年目にして初の悪役に挑み、役作りのために15kgの増量を行うなど、強烈な存在感を放った。

『メイド・イン・コリア』は1月14日に最終回が公開され、2025年にディズニープラスで配信された韓国オリジナルコンテンツの中で、韓国内最多視聴記録を更新。シリーズとしての存在感を確固たるものにした。

1月16日時点で、OTTプラットフォームの視聴ランキング集計サイト「フリックスパトロール」のディズニープラスTOP10 TVショー部門において、韓国で23日連続1位を記録。さらに、香港と台湾では1位、日本とシンガポールでも2位を獲得した。加えて、アジア・太平洋地域において、昨年最も多く視聴された韓国作品の1位にも輝いている。

初の悪役、妻ソン・イェジンの感想は？

シリーズ公開の感想についてヒョンビンは、「数字的な成績はよく分からないが、多くの方が好意的に見てくださっているようでうれしい。キャラクターが際立つドラマだと言われているが、そのおかげで楽しみ方の視点も違うのだと思う。後半に進むにつれて、よりスリリングな展開やビルドアップを楽しんでいただいているようだ」と語った。

「悪役に対する周囲の反応や、妻ソン・イェジンの感想は？」との質問には、「監督が新しい一面を引き出そうと努力してくださった。新しい姿を見るのが好きな方だと思うし、俳優としても良い経験だった」とした上で、「個人的には、演じる際にペク・ギテを単純な悪役だとは考えていなかった。魅力を感じる人物で、確かに間違ったことをするが、どこか理解や共感できる部分もあり、不快さを感じる点もある。明らかに悪人だが、余地のある人物だ」と明かした。

さらに、「妻はすべて見たと思う。面白く見てくれたし、見たことのなかった表情を見られてよかったと言ってくれた。悪役のために14kg増量したことも撮影前から知っていた」と語った。

最近、ソン・イェジンとともに「青龍映画賞」で男女主演賞を同時受賞したヒョンビンは、「二人だけの特別なパーティーはなかった。（笑）ナ・ヨンソクPDのバラエティ番組でもこの話をしたら、がっかりされていた。お互い撮影期間中だったのでできなかったが、その代わりにたくさん祝福し合った。翌日、お互いのスケジュールが終わって会ったときには、歴史的な瞬間を作れたことに感謝し、幸せな気持ちだった」と笑顔を見せた。

なお、『メイド・イン・コリア』シーズン1は全6話で幕を下ろし、現在はシーズン2の撮影が進行中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

