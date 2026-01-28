TWICE・チェヨン＆ナヨン＆サナ＆モモ、ユニバーサルを訪問！仲良しオフショットに反響「楽しそう」 | RBB TODAY

TWICEのメンバーが、ワールドツアーの合間にテーマパークを訪れ、その様子が話題を集めている。

チェヨンは1月27日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を公開した。

【写真】チェヨン、丸見えの“上半身タトゥー”

投稿された写真には、ロサンゼルスにあるユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを訪れたTWICEメンバーの姿が収められている。

TWICEはこれに先立ち、1月22日と24日にワールドツアー「THIS IS FOR」のロサンゼルス公演を開催していた。

写真には、王冠のカチューシャを身に着けたり、マスコットキャラクターと記念撮影を楽しむチェヨンの姿が写っている。

また別のカットでは、『怪盗グルー』シリーズのキャラクター・グルーと一緒に写真を撮るチェヨンとモモ、銅像のポーズをまねるサナとチェヨン、鏡越しに自撮りをするナヨン、サナ、チェヨン、さらに4人で並んでセルフィーを撮る様子など、リラックスした雰囲気でテーマパークを満喫する姿が印象的だ。

（写真＝チェヨンInstagram）

この投稿を見たファンからは、「きゃんわ」「楽しそう」「オフの写真うれしい」「やばい」といった反応が寄せられている。

なお、TWICEは現在もワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で、本日（28日）にはアメリカ・フェニックス（アリゾナ州）で公演を行う予定だ。

