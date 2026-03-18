バーガーキング、ビーフパティ4枚を使用した“超大型チーズバーガー”の食べ放題イベントを開催！27日から1週間実施 | RBB TODAY

バーガーキングが、ビーフパティ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」の食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」を開催する。第1弾は3月27日から4月2日までの7日間、全国70店舗で実施する。

ワンパウンダーチャレンジ2026

対象商品は「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」で、直火焼きの100パーセントビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚、スモーキーなベーコン4枚に「ホワイトチーズソース」とケチャップを加えた超大型チーズバーガーだ。総カロリーは1,713キロカロリー、総重量は543グラムとなる。

イベントは各日14時30分から、16時から、17時30分から、19時からの4回実施され、各回6名から8名限定となる。制限時間は45分間で、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライS、ドリンクMのセットをそれぞれ完食していることを条件に、おかわり自由で楽しめる。

参加費は4,900円。参加者には限定ワンパウンダーTシャツ1枚、限定バーガーキングトートバッグ1個、限定ワンパウンダーステッカー1枚、オリジナルステッカー1枚が特典としてプレゼントされる。

限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキング トートバッグ（１個）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼント

参加チケットは3月18日11時から専用の予約ウェブサイトで販売を開始する。店頭での販売は行わない。チケットは数量限定で、毎回販売開始後すぐに完売する人気イベントとなっている。