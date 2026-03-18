マクドナルド、甘辛ソースの「コク旨かるび焼肉風てりたま」25日より期間限定発売！ | RBB TODAY

日本マクドナルドは、「コク旨かるび焼肉風てりたま」を25日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。

マクドナルド「コク旨かるび焼肉風てりたま」

1996年の初登場以来、春の定番として親しまれてきた「てりたまバーガー」が、今年で発売30周年を迎える。これを記念し、第2弾の新商品として「コク旨かるび焼肉風てりたま」が登場する。甘辛いてりやきソースを絡めたポークパティに、たまご、レタス、牛肉のうま味とコクのあるタレが特長のかるび焼肉風フィリングを組み合わせた、食べ応えのある一品だ。

また、24日から放映の新TVCMでは、てりたまファミリーのCMに初登場となる吉沢亮が出演し、「コク旨かるび焼肉風てりたま」の魅力を伝える。春の訪れとともに登場した第2弾のてりたまを前に、80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながら、「てりたま買って、ウッキウキなんです」とわくわく感を全身で表現する吉沢の様子が描かれている。

コク旨かるび焼肉風てりたま篇

コク旨かるび焼肉風てりたま篇

※コク旨かるび焼肉風てりたま篇