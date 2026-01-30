Stray Kids、プロデュースの新曲が「ビオレUV」アンセムソングに！SKZOOグッズが当たる日本限定企画も展開へ | RBB TODAY

花王株式会社の日やけ止めブランド「ビオレUV」は、Stray Kids（ストレイキッズ）を起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」を2025年より展開してきた。

2年目を迎える2026年はさらなる深化を遂げ、3月末より15以上の国と地域で本キャンペーンを開始する。本格展開に先駆け、本日1月30日より、ティザーサイトおよびメッセージムービーが公開された。

Stray Kids × ビオレUV 初の楽曲コラボレーションが実現

今回の目玉は、Stray Kidsと「ビオレUV」による初の楽曲コラボレーションである。メンバー自らが作詞・作曲・プロデュースを手掛けた、完全オリジナルのアンセムソングが誕生。本楽曲を起用したアンセムフィルムやグラフィックは、2026年3月末より世界同時公開を予定している。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

グローバルキャンペーン実施の背景

気候変動による地球沸騰化や紫外線環境の変化を背景に、近年、太陽の下での活動を避け、行動を控える意識が広がっている。

「ビオレUV」はこうした社会環境の変化を受け、太陽を“避ける存在”から“あなたが輝くためのスポットライト”へと再定義した。光の下へと一歩を踏み出し、世界で挑戦を続けてきたStray Kidsの姿と、長年にわたり肌を守ってきた「ビオレUV」の技術力。この2つが響き合うことで、昨年は国や地域を越えた大きな共感へとつながった。

本年はパートナーシップをさらに強固にし、太陽の下で輝き続けるための「リアルプロテクション」という価値をよりリアルに伝えるべく、楽曲制作という新たな挑戦に至った。

日本限定！レシート応募で限定グッズが当たるキャンペーン

楽曲コラボおよびキャンペーン2年目の始動を記念し、日本限定のプレゼント企画を実施する。「ビオレUV」商品を購入したレシートで応募すると、抽選で合計2500名に「ビオレUV×Stray Kids 限定グッズ」が当たる。

対象商品：日本国内で販売されているすべての「ビオレUV」商品（本体/つけかえ/限定品含む）

レシート対象期間： 2026年2月2日（月）～4月30日（木）

応募締切：2026年5月7日（木）23:59:59

応募方法：対象商品を1本以上購入したレシートを1口として、特設サイトより応募

【プレゼント内容】

Aコース（1点購入）：SKZOO オリジナルステッカー

Bコース（2点購入）： SKZOO オリジナルキーホルダー

