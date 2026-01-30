生田絵梨花、看護婦養成所の同窓生役で連続テレビ小説初出演！NHK朝ドラ『風、薫る』新キャスト発表 | RBB TODAY

30日、NHKは2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』の第6弾となる出演者を発表した。

今回発表されたのは、看護婦養成所の同窓生役として生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛の5人。あわせて、養成所の舎監役を演じる玄理、校長役の伊勢志摩、語りを担当する研ナオコらの参加も明らかになった。なお、看護婦養成所の同窓生役の5人は、全員が連続テレビ小説初出演となる。

生田絵梨花は玉田多江役を演じる。奥医師をしていた家に生まれ、優等生気質で意識が高い役どころだ。生田は「いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。この度『風、薫る』に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上さん、上坂さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します」とコメントした。

菊池亜希子（C）NHK

菊池亜希子は泉喜代役で、養成所の同窓生の中で最年長。キリスト教をあつく信仰している役だ。菊池は「初めての〝朝ドラ〟への出演、とても嬉しく眩しい気持ちです。この年齢で学生役を演じることに戸惑いもありましたが、これは私が演じる喜代の気持ちそのものだなと思いました。年齢にとらわれず挑戦する勇気と喜びを、私自身が喜代から貰っています。可愛く愛おしい学友たちとの日々、大切に演じたいです」と語った。

中井友望（C）NHK

中井友望は東雲ゆき役を担当する。子爵の娘で、ナイチンゲールに強い憧れを持つ女の子だ。中井は「この度『風、薫る』に参加できること、ほんとうに嬉しい気持ちでいっぱいです。私が演じる東雲ゆきは、ナイチンゲールに強い憧れを持つ女の子です。オタク的な少し痛い一面もありながら、それ故の純粋さを持って自分の志を大切にできる女の子だと感じています。ゆきの人生の中で看護という道がどのように開かれてゆくのか、しっかりと身をもって体感したいなと思っています。看護学校1期生のみなさんと、お芝居をしながら学びゆく日々が楽しみです」とコメントを寄せた。

木越明（C）NHK

木越明は柳田しのぶ役で、呉服屋の四女。西洋の本で見たナース服に憧れて養成所に入った。木越は「しのぶは、全然忍びません。スタッフさんに明治のギャルと言われ、ナルホドと膝を打ちました。社会が言う【幸せ】よりも、胸のワクワクに従って、看護学校に入学し、心の風向きで人生を進めてゆく、明るいたくましさを持った女性だと思います。向かい風も、追い風も、すべて吸い込んで進んでゆく！作品に関わる素晴らしい皆様と一緒に、そんなエネルギーを届けられたら、とてもうれしいです。頑張ります。皆様の毎日にいい風が吹きますように！」と意気込みを述べた。

原嶋凛（C）NHK

原嶋凛は工藤トメ役だ。青森県出身で裕福な農家の末っ子。家族を亡くした経験をきっかけに看護婦養成所へ入った。原嶋は「この度、『風、薫る』に出演させていただくことになり、胸がいっぱいになるほど嬉しく、同時に大きな光栄を感じています。朝ドラは、幼いころから家族と一緒に観てきた、私にとってずっと憧れてきた場所でした。『工藤トメ』は、マイペースでありながら周囲にやさしい風を運ぶ、芯の強い女の子です。迷いや戸惑いも含めて一つひとつ丁寧に向き合いながら、彼女のまっすぐな気持ちを大切に演じていきたいと思っています。朝の時間にそっと寄り添える存在になれるよう、精一杯作品に向き合っていきます」と述べた。

玄理（C）NHK

また、養成所の舎監兼通訳として松井エイ役を玄理が演じる。玄理は「梅岡女学校の英語教師兼、寮の舎監として看護学校の生徒たちを見守る松井エイを演じます。松井先生は看護の知識はゼロですが、日々看護学校の生徒たちと時間を過ごす中で自身が信じるキリスト教の精神との繋がりを見いだし、当時まだとても珍しかった働く女性として共に世の中に静かに挑んでいく姿に私も感銘を受けています。このドラマの登場人物全員が歴史に名を残す人々ではないにしても、松井先生のような女性がどこかに存在していたからこそ今日好きなことを仕事にできる私たちがあるんだということもまた実感しています。丁寧に大事に演じていきたいです」とコメントした。

伊勢志摩（C）NHK

女学校の校長と養成所長を兼任する梶原敏子役は伊勢志摩が担当する。伊勢は「『風、薫る』なんて朝ドラらしいタイトルでしょう。清々しく、気持ちが良い。4月から始まるドラマに最適ですよね。『薫る』は良い香りがすることから『人を感化すること』という意味だそうです。主人公2人が看護師として周りに影響していく物語ですしね。梶原敏子は彼女たちの学校の校長です。生徒たちとの関わりの中で変化を与え、また与えられる存在なのでしょう。直接指導する教師ではありませんが、大きく見守っている様子が表現できたらと思っています」と語った。

研ナオコ（C）NHK

語りは研ナオコが担当する。研は「真風（まじ）役として出演するだけでも驚いたのですが、今回『語り』という大役を担うことになりました。デビューして55年、新しいことに挑戦できるという機会をいただきまして、大変光栄なことと思っています。子どものころから見ていた朝ドラ（連続テレビ小説）の出演と語り、初めてで慣れないこともありますが、とっても楽しみでもあるので、私らしく精一杯努めさせていただきます。激動の時代を生き抜いた女性『りん』と『直美』の人生を視聴者の皆さんと一緒に見守っていければと思っていますので、よろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。

野見祐二（C）NHK

音楽は野見祐二が担当する。野見は「僕はフローレンス・ナイチンゲールを、どエライ偉人中の偉人だと常々思っております。また、大山捨松の伝記を読んで、この人に非常に興味を持っています。そこへこの仕事の依頼を受けたので、最初から興味津々で臨んでおります。明治初期から始まるお話の時代設定も興味津々です。まだブラームスがバリバリやっていた時代なんだから。今回はとりあえずブラームス時代のサウンド・パレットでやり出してます。音楽で爽やかな風を起こせるようにしたい！」と述べた。

制作統括の松園武大チーフ・プロデューサーは「りんと直美が飛び込む、黎明期の看護の世界で共に学ぶ同窓生と見守る先生たち。それぞれに事情を抱え、看護への思いを抱き、梅岡看護婦養成所に集います。このステキなキャストのみなさんによって現場で生み出されるグルーブに、スタジオ全体が明るい笑いと感動にわく熱い日々を送っています。語りは、既に真風（まじ）役として発表している研ナオコさんです。研さんならではの味わいあるチャーミングな語りに乗せて、『風、薫る』をみなさまのもとへお届けします。音楽を担当していただく野見祐二さんの楽曲は、根っこに“優しいまなざし”があります。ノスタルジックで温かく、大らかさの中に内在するちょっぴりの切なさや繊細さ。そんな野見さんの楽曲がこのドラマに新たな風を吹き込んでくれています。さて、いよいよ放送開始まで3か月となりました。春の訪れと共にみなさまに『風、薫る』をお届けできる日を楽しみにしております。どうか温かく見守ってください」とコメントした。