松たか子、NHK『ブラッサム』で朝ドラ初出演！加賀まりこ演じる人気作家の秘書役に | RBB TODAY

18日、2026年後期に放送開始予定の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合）の出演者第3弾が発表された。1980年代の主人公・葉野珠を加賀まりこが、珠の秘書である藤川優子を松たか子が演じる。

加賀演じる1980年代の葉野珠は、人気作家となった今も毎日の執筆を欠かさず、精力的な活動を続ける役どころだ。

1980年代の葉野珠役／加賀まりこ（C）NHK

加賀は、「『珠という名の女』26年前の朝ドラ『私の青空』で私はヒロインの母親で、珠ちゃんと呼ばれる役だった。今回も『葉野珠』である。56歳で演じた珠ちゃんは、大間のまぐろ漁師のおかみさんで、肝っ玉母さん。ダンナ様に一途に惚れている女。大好きな役だった。未だに役名を覚えているのだから、手応えがあったのでしょうねェ！！ 葉野珠さんも、個性の強い女（ひと）だけど、私のプランはちょいと抜けた85歳で、スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています。珠という名に守ってもらいながら！」とコメントした。

一方、珠の秘書・藤川優子役に起用された松たか子は、公私にわたり生活を共にし、珠を支え続ける役を担う。なお、松は連続テレビ小説への出演は、今回が初となる。

松は、「『朝ドラ』に初めて出演させていただきます。様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております。静河ちゃん、そして加賀さんを見つめていけることが楽しみでなりません。出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」と語った。

主演の石橋静河は、今回の新たな出演者発表を受けて「珠ちゃんの人生のゴールにお二人が立っていると思うと、山あり谷ありの珠ちゃんの人生も恐れず思いっきり突っ走ることができそうです。実際ゴールが見えないと、この道であっているのかしらと不安になるものですが、未来の自分がニコニコとこちらを見守っている想像ができれば、それは大きな力となって前を向けるのでは、とお二人のお名前を聞いて、私自身とても勇気をもらいました。成功も失敗も、すべてに大花丸をつけてもらうような、そんな清々しい気持ちで大先輩方の登場を大喜びしています」と喜びのコメントを寄せた。

制作統括の村山峻平は、「幸せを運ぶ“花咲かおばあちゃん”のように生きたいと願い、80歳をこえても現役で、ものを書き続ける作家・葉野珠役に加賀まりこさん。そんな珠の暮らしに寄り添う秘書の藤川優子役に松たか子さん。今回は、物語全体を包み込む二人の出演者を発表しました。主演の石橋静河さん演じる葉野珠は荒波に揉まれながらも、前に進んでいきます。前に進んだ先の微かな光を感じられる存在として、自然体で佇(たたず)みながらもブレない二人の姿は、ドラマを見てくださる人をきっと豊かな気持ちにさせてくれると思います。『ブラッサム』にご参加いただけること大変うれしく、チームとしてあらためて身の引き締まる思いです」と述べている。

同作は、明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語である。主人公の葉野珠は明治30年（1897年）に山口県の岩国に生まれ、女学校卒業後に代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を追われることになる。上京後、小説の懸賞応募から作家の道を切り開くが、関東大震災と戦争、結婚と離婚、倒産そして借金と、さまざまな困難にのみ込まれながらも、作家として生きることに向き合っていく姿が描かれる。