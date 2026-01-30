ボリューム感がチラ見え…ナッティ、キャミ姿で魅せた“健康美”に視線集中「完璧なスタイル」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、抜群のプロポーションを披露した。

ナッティは最近、グループの公式インスタグラムを更新。絵文字を添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”

公開された写真には、白のグラフィック入りキャミソールに、大胆なダメージ加工が施されたワイドデニムを纏ったナッティの姿が収められている。

タイトなシルエットのトップスからは、ボリューム感が垣間見え、見る者の視線を釘付けにする。健康的なスタイルと、カメラに向けた明るい微笑みは、ファンの心を一瞬にして虜にした。

この投稿に対し、ファンからは「わぁ…」「完璧なスタイル」「本当に綺麗」「私の心臓が飛び跳ねている」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、3月よりファンミーティングツアー「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR [DEJA VU]」を開催予定だ。日本では6月27日に東京公演を控えている。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

