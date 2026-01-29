菜々緒、開放的な入浴シーン＆水着姿も！大自然を満喫する様子を動画を披露 | RBB TODAY

28日、女優でモデルの菜々緒が自身の公式インスタグラムを更新。雄大な大自然の中でリラックスした時間を過ごす様子を収めた動画を公開した。

菜々緒は「I'm so lucky 感謝」と綴り、旅先での思い出をまとめた動画を投稿。映像には、緑に囲まれた開放的なロケーションでバスタブに浸かる入浴シーンや、海で水着姿になり、寛ぐ様子などが収められている。

その他にも、壮大な山々を背景にしたトレッキングや、草原で羊と触れ合う様子、虹が二重に出現する自然現象“ダブルレインボー”の下で見せる笑顔など、大自然を全身で満喫する姿が次々と映し出される。普段のクールなイメージとは異なり、メガネ姿やナチュラルな表情で旅を楽しむ「素」の菜々緒が垣間見える内容となっている。

※大自然を満喫している菜々緒の動画投稿（菜々緒の公式インスタグラムより）