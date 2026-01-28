桃月なしこ、バスルームで色気たっぷり！“オール水着”グラビアマガジン表紙を飾る | RBB TODAY

29日、「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.03』（徳間書店）が発売される。通常版の表紙・巻頭を飾るのは、「令和に官能小説作ってます」で地上波連続ドラマ初主演を務める桃月なしこだ。

『ENTAME 36℃ vol.03』通常版 セブンネット限定 桃月なしこポストカード 撮影◎Takeo Dec.

撮影が行われたのは、年の瀬も迫った昨年12月下旬。外は寒風が吹きすさぶ中、バスルームから撮影はスタートした。ベージュのチューブトップ水着や黒水着、背中が大胆に開いたワンピース水着など、計4ポーズを披露。冬の寒さの中に、そっと温もりを閉じ込めたようなグラビアを届ける。

『ENTAME 36℃ vol.03』 特別版 表紙／白濱美兎 撮影◎HIROKAZU

同誌は特別版も刊行。特別版表紙には白濱美兎が登場する。今回、披露したのは「街の中華屋でアルバイトをしているあの子は、実はバレリーナを目指す学生さん」という日常ファンタジーグラビアだ。中華屋のエプロン姿も、レッスン場でのバレエ衣装も披露される。

『ENTAME 36℃ vol.03』 通常版 楽天ブックス限定 豊田ルナポストカード 撮影◎U-YA

『ENTAME 36℃ vol.03』 特別版 楽天ブックス限定 冴木柚葉ポストカード 撮影◎藤原宏

その他にも同号には、豊田ルナ、冴木柚葉、渚のん、あまつまりなが登場している。桃月なしこの通常版、白濱美兎の特別版ともにセブンネット限定特典付き版、楽天ブックス限定特典付き版も販売される。セブンネットでは、通常版には桃月なしこのポストカードが、特別版には白濱美兎のポストカードがそれぞれ1枚ついてくる。楽天ブックスでは、通常版には裏表紙を飾る豊田ルナのポストカードが、特別版には裏表紙を飾る柊木柚葉のポストカードがそれぞれ1枚ついてくる。