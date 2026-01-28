日向坂46、Instagramアカウント開設！本日21時半からインスタライブ実施 | RBB TODAY

28日、アイドルグループ・日向坂46が公式Xを更新。公式Instagramアカウントの開設を発表した。

投稿では「日向坂インスタ開設！嬉しい＆早く皆さんとお話ししたい！」と喜びをつづり、開設したばかりの公式InstagramアカウントのURLを掲載。開設記念として「本日、おそらく21時30分頃！日向坂46公式Instagramにてインスタライブしちゃいます」と告知し、「初めてなので緊張しますが、よろしくお願いしますっ」とファンへ呼びかけた。

同日、日向坂46の公式Instagramアカウントは、初投稿でメンバーが人文字で「インスタ、スタート」という文字を作っていく動画を公開。改めて「日向坂、Instagramはじめました」とコメントしている。

この告知を受け、ファンからは「インスタライブ！楽しみにしてます」「はじめの一歩キター」「リハ後のハイテンションインスタライブになりそう」「投稿もライブも楽しみにしてるね！」など、喜びの声が寄せられている

※日向坂46公式Instagramアカウントの初投稿