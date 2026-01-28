ももクロ玉井詩織、しっとり美肌露出！ビューティーブランドのアンバサダーに就任 | RBB TODAY

ももいろクローバーZの玉井詩織が27日、日テレの通販事業「日テレポシュレ」と女性向けWEBメディア「4MEEE」が展開するビューティーブランド「iYON（アイヨン）」のブランドアンバサダーに就任した。

「iYON」ブランドアンバサダーに就任した玉井詩織

ブランドのターゲット層であるアラサー世代の玉井は、理想的な「白玉肌」の持ち主として、またブランドの世界観を体現する存在として起用された。

玉井は「いつかは......と憧れていたビューティーブランドのアンバサダーのお話をいただき、最初はびっくりしましたしとても嬉しかったです」と喜びを語り、「年齢を重ねると共にスキンケアへの関心も意欲も高まっている時だったので、自分自身もよりケアに力を入れていきたいと気が引き締まりました!みんなで一緒にキレイになりましょう」とコメントした。

iYON アンバサダーお披露目発表会見の様子

就任を記念し、日本テレビ内の「日テレホール」にて、メディアおよびインフルエンサー約100名を招いた限定イベントを開催。トークショーでは、玉井が等身大の美容観や日々のスキンケア、就任への想いなどを語った。また、司会進行を務めた日本テレビ・忽滑谷こころアナウンサーとは幼馴染であることを明かし、会場を沸かせた。

現在、iYON公式YouTubeではPVとメイキング映像を公開中。ヌーディーな衣装に挑戦した撮影の裏側や、普段とは一味違う大人な表情を見ることができる。

※iYONアンバサダー玉井詩織「インバススキンケアイメージムービー」【30秒版】