ゆうちゃみ＆K-1・玖村将史の復縁報道にファン祝福！「リアルに映画みたい」「応援したくなる」 | RBB TODAY

28日、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）が、タレントでモデルの“ゆうちゃみ”こと古川優奈と、K-1ファイターの玖村将史の復縁を報じた。

同誌はこの日、「ゆうちゃみが“元カレ”格闘家・玖村将史と『復活のお泊まり愛』」と題した記事を公開。『FRIDAY』は2022年11月に2人の交際を報じていたが、2024年6月放送のバラエティ番組『ネタパレ』（フジテレビ）にゆうちゃみが出演した際には、玖村との破局を明かしていた。今回の記事では、ゆうちゃみと玖村の2ショットとともに、復縁を伝えている。

この報道を受け、ネット上には「オープンなラブストーリー、応援したくなる！」「リアルに映画みたいでほっこりするね」「玖村、復縁したんか」「おめでとうございます！お幸せに」など、2人を祝福する声が寄せられている。

※ゆうちゃみ、K-1ファイター玖村将史と復縁報道（FRIDAY公式Xより）