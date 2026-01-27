元フジテレビ・永島優美アナ、フリー転身後初の雑誌登場！リラックスした表情の撮り下ろし写真披露 | RBB TODAY

27日に発売された『FLASH』（光文社）最新号に、2025年にフジテレビを退社し、フリーキャスターへ転身した永島優美が登場している。
誌面では4ページにわたり、撮り下ろし写真を掲載。永島にとって、フリーキャスター転身後初の雑誌登場となる。柔らかな陽光を背に、白のタートルネックにグレーの衣装を合わせ、耳元に手を添えて微笑むなど、自然体な表情を見せている。インタビューでは、フリー転身を決断した理由から、現在の仕事のペース、さらには愛娘との心温まるエピソードまでを語り尽くしている。
永島は1991年11月23日生まれ、兵庫県神戸市出身。関西学院大学社会学部卒。2014年にフジテレビへ入社し、同年に同局の“パンシリーズ”9代目として『ユミパン』を担当。『めざましテレビ』では情報キャスターなどを経て、2016年4月からメインキャスター（総合司会）を務めた。2021年3月に『めざましテレビ』を卒業し、同月から『めざまし8』の総合司会に就任。2021年3月に結婚し、2024年1月に第1子出産を公表。2025年3月31日付でフジテレビを退社した。父は元サッカー日本代表の永島昭浩。
