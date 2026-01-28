「こぼれ落ちそう…」TWICE・サナ、“ピチッ”とタイトウェアで際立つグラマラスに視線集中 | RBB TODAY

TWICEのサナが、洗練された美貌で視線を奪った。

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し「Sound check in LA」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】サナ、スポブラ姿で際立つ“ボリューム感”

公開された写真には、グレーのジップアップフーディーにインナートップスを合わせたリラックス感のあるスタイリングで、ソファにもたれかかるサナの姿が収められている。

タイトなシルエットのフーディーからは、隠しきれないボリューム感があらわとなり、視線を釘付けにした。シンプルなスタイリングがサナの洗練された美貌と柔らかな雰囲気を一層引き立てており、“ビジュアルクイーン”と称される理由を改めて印象づけている。

投稿を見たファンからは「可愛すぎるよ」「こぼれ落ちそう…」「美しさに磨きがかかってる」「グラマラス！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEの日本人メンバーユニットMISAMOは、来る2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリース予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

