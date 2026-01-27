永野芽郁、ジャージ姿×ショートヘアの新ビジュアル！主演映画のファーストルック解禁 | RBB TODAY

27日、Netflix Japanの公式Xアカウントが更新。2026年に世界独占配信されるNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野芽郁の、劇中ファーストルック画像が公開された。
公開されたビジュアルは、茶髪のショートヘア姿の永野が、本棚が並ぶ空間でカメラに視線を向けているもの。白いTシャツの胸元には「MY BODY MY CHOICE」というメッセージが大きくプリントされており、その上から青いジャージを羽織っている。カラフルなビーズのブレスレットを身につけ、腰に手を当てて真っ直ぐこちらを見据える姿が印象的な一枚だ。
同作は、韓国で刊行されたミン・ジヒョンによる小説を原作とする。タイトルのインパクトに加え、現代を生きる人々のリアルを描いた物語性話題となった。「『猟奇的な彼女』のフェミニストバージョン」と評され、日本翻訳版も発売後に重版となった。
この投稿を見たファンからは、「ショートかわいい！楽しみ！！」「原作小説を読んだことがありますが、永野芽郁さん演じる彼女の雰囲気にすごく合ってる気がします」「永野芽郁さん主演ってだけで期待値高い！」などの声が寄せられている。
※Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』主演・永野芽郁の劇中ファーストルック画像（Netflix Japan公式Xより）
