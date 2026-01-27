ATEEZ・Hearts2Heartsら出演！音楽授賞式「Hanteo Music Awards 2025」第1次ラインナップ公開 | RBB TODAY

今年で33周年を迎える音楽授賞式「Hanteo Music Awards 2025」（以下、「HMA 2025」）の第1弾ラインナップが公開された。

1月27日、主催・主管を務めるHANTEOグローバルは、公式ホームページおよびSNSを通じて、同授賞式に出演するアーティストの第1弾ラインナップを発表した。

第1弾ラインナップには、SUPER JUNIOR・キュヒョン、キム・ヒジェ、LUCY、パク・ジヒョン、ソン・テジン、ARTMS、ATEEZ、イ・チャンウォン、Hearts2Hearts、ファン・ガラムの10組が名を連ねた。

（画像＝ HANTEOグローバル）

特に今回のラインナップには、K-POPを代表するボーイズグループやガールズグループに加え、トロットスターまで、世代を超えて愛されるアーティストが揃い、期待感を高めている。

（画像＝ HANTEOグローバル）

「HMA 2025」は、韓国の旧正月にあたる2月15日にソウル・KSPO DOMEにて盛大に開催される予定だ。主催者は「祝日にふさわしく、家族全員で楽しめる特別な構成を準備している」とし、「世代別、ジャンル別に多彩なK-POPアーティストに出会える場になるだろう」と予告した。

なお「HMA 2025」は、世界唯一のリアルタイム音楽チャート「HANTEOチャート」を運営するHANTEOグローバルが主催する音楽授賞式で、今年は総合編成チャンネルMBNと共同開催される。授賞式の模様はTikTok LIVEを通じて全世界に生配信され、MBNでも放送される予定だ。

