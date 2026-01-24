1カ月で5倍増…TWS、TikTokで『OVERDRIVE』使用動画が110万件突破！“アンタルチャレンジ”が大流行 | RBB TODAY

TWSがTikTokで爆発的な反響を呼び、“チャレンジヒットメーカー”としての存在感を証明した。

1月23日、グローバルショート動画プラットフォームTikTokによると、TWSの4thミニアルバム『play hard』のタイトル曲『OVERDRIVE』を使用したショート動画が、前日基準で110万件を突破した。

【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”

約20万件だった1カ月前（2025年12月22日）と比べると、5倍以上に急増した数値で、K-POPボーイズグループ全体の中でも指折りの成果と言える。

また、『OVERDRIVE』が使用されたTikTok投稿の累計再生回数は、1月20日基準で25億回に達している。この勢いを追い風に、同曲はTikTok内の音源チャートである韓国「Top 50」「Viral 50」でも上位圏をキープしている。

『OVERDRIVE』の中核となるパフォーマンス「アンタル（おねだり）チャレンジ」は、この冬の韓国大衆文化界を席巻し、トレンドコンテンツとして定着した。『plot twist』『If I'm S, Can You Be My N?』など、発表するチャレンジのたびに世間の好みを的確に捉えてきたTWSの底力が、『OVERDRIVE』を通じて改めて示された形だ。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

実際に「AAA 2025」、MBC「放送芸能大賞」、「第40回ゴールデンディスクアワード with Upbit」など主要授賞式でもこのチャレンジが取り上げられ、大衆的な人気を証明した。サビに合わせて肩を愛らしく揺らす、シンプルで直感的な振り付けがトップスターたちのリレー参加を呼び、会場をさらに盛り上げた。

さらに『OVERDRIVE』は音源チャートでの“逆走ヒット”の勢いも強い。公式活動を終えた昨年12月にMelonの日間・週間チャートへ再浮上して以降、順位を着実に伸ばしてきた。最近でも日間チャート（1月20日付）28位、週間チャート（集計期間：1月12日～18日）32位に入り、自己最高記録を更新している。Genie、Bugs、FLOなどでも急上昇を見せているという。

なおTWSは本日（24日）、マカオのスタジオシティ・イベントセンターで「TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN MACAU & KAOHSIUNG」を開催し、中華圏ツアーの華やかな幕を開ける予定だ。

