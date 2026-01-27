「画面からいい香りが…」IVE・ウォニョン、絵画のような美貌を披露！可憐な白ワンピ姿にキュン | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、透明感あふれる姿でファンを魅了した。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン、"あざと可愛い"生クリームSHOT

公開された写真には、自身がモデルを務める柔軟剤ブランド「ダウニー」の撮影に臨むウォニョンの姿が収められている。白いワンピースに身を包んだウォニョンは、清楚で可憐な雰囲気を放ち、透明感あふれる美貌でファンの心を掴んだ。

投稿を見たファンからは、「天使？」「画面からいい香りがする…」「可愛すぎる」「絵画のような美しさ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースする予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

■【写真】太ももの98％があらわに…ウォニョン、“密着ミニワンピ”に改良した大胆ユニ

■【写真】ウォニョン、“胸元ゆるめ”ドレスから意外なボリューム感あらわ「色気がすごい」

■【写真】“173cmで脚が107cm”ウォニョン、超ミニでしゃがむ美脚ショット