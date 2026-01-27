韓国国防部も巨額脱税疑惑のチャウヌを「切り捨て」か　出演していた軍広報動画が非公開に | RBB TODAY

約20億円規模の脱税疑惑が取り沙汰されているチャウヌの“痕跡”が、軍の広報チャンネルからも消えつつある。

軍楽隊として服務中に出演した国防広報院の動画が突然視聴できなくなり、疑惑の余波が公的領域にまで及んでいる格好だ。

1月27日、国防広報院が運営するYouTubeチャンネル「KFNプラス」の人気シリーズ『その日、軍隊の話』において、チャウヌがストーリーテラーとして登場していた回が、現在は非公開となっていることが確認された。

当該動画では、チャウヌが一等兵の階級章をつけて登場し、戦争孤児を助けた英雄たちの物語を伝えていた。動画内でチャウヌは「韓流の人気を世界各地で実感した」と語っていたが、現在は動画のURLにアクセスしても「この動画はご利用いただけません」と表示される。

一方、同シリーズの別回である「ウォーカー将軍」編などには、KARAのニコル、俳優カン・ギドゥン、兵長イ・テヨン（NCT）らが出演した動画が残っている。

今回の非公開化については、チャウヌをめぐる「200億ウォン（約20億円）規模の脱税疑惑」と無関係ではないとの見方もある。芸能人が脱税など社会的物議を起こした場合、公的機関としては広報効果よりも批判世論を意識し、先手の対応を取った可能性があるという分析だ。

チャウヌは現在、陸軍軍楽隊で一等兵として服務中。母親が設立した個人事務所を通じた所得税の申告漏れ疑惑により、国税庁から歴代最高額水準とされる200億ウォンの追徴通知を受けたと伝えられている。

これに対しチャウヌ側は、「当該法人が実質課税の対象に当たるかどうかが争点であり、適法な手続きに従って疎明中だ」との立場を示している。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。

