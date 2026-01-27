日本旅行中のK-POP歌手、無礼な行動で物議…公共マナー論争が勃発した“足上げ”写真 | RBB TODAY

K-POP歌手チョン・ソミのSNS投稿が物議を醸している。

日本のタクシー内で撮った1枚の写真をきっかけに、公共マナーをめぐる論争が勃発した。

【笑顔で下着露出】チョン・ソミとTWICEメンバーが炎上

1月27日、チョン・ソミはインスタグラムに日本に滞在中の写真を複数投稿した。問題視されたのはタクシー内で撮影された写真で、チョン・ソミが靴を履いたまま座席に足を上げ、もたれかかるようなポーズを取っている。

この写真が投稿直後、ネットを中心に批判される事態に。「グローバルスターとして基本的な公共マナーがなってない」「韓国でも無礼な行動なのに、日本ならなおさら問題だ」など、厳しい反応が出た。一方、一部のファンからは「写真のコンセプトにすぎないのに過度な批判だ」「専用の貸し切り車かもしれない」と擁護する声も上がっている。

昨今、海外での影響力が大きいスターの場合、些細なSNS投稿1つでも、その国の文化的な文脈で受け止められ得るだけに、より慎重さが求められるという指摘もある。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

見る側からすると気持ちよい行為ではないことは確かだ。批判を受け、チョン・ソミがどのような反応をするのかに注目が集まる。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

