Stray Kids、『IN生』がSpotifyで15億回再生突破！第4世代K-POPボーイズグループ初の快挙 | RBB TODAY

Stray Kidsが、Spotifyで新たな記録を打ち立てた。

Stray Kidsの1stフルアルバムのリパッケージ盤『IN生』が、Spotifyで累計15億回再生を突破した。

【写真】フィリックス、“純白スーツ”の美貌「本物の王子様だ…」

これによりStray Kidsは、K-POP第4世代ボーイズグループとして“初”の記録を新たに追加し、“グローバルトップアーティスト”としての存在感を改めて証明した。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

Stray Kidsは2025年、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で7作連続・8作連続1位獲得をはじめ、K-POPの歴史を塗り替える記録を多数打ち立ててきた。2026年もその勢いは衰えを見せることなく、1月22日（現地時間）には、フランス・パリのラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で行われた「黄色いコイン集めチャリティーイベント」（Le Gala des Pièces jaunes）に参加し、G-DRAGON、クリスティーナ・アギレラ、エイサップ・ロッキーら世界的アーティストとともに会場を彩った。2024年にK-POPアーティストとして同イベントへの初出演を果たした後、再び招待されたことで意味を深め、圧巻のパフォーマンスを披露して注目を集めた。

さらにStray Kidsは、6月6日に米ニューヨークの「ザ・ガヴァナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」（The Governors Ball Music Festival）、9月11日にブラジルの「ロック・イン・リオ」でヘッドライナーを務め、“K-POPチャンピオン”としての真価を発揮しながら、世界規模での活躍を広げていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ヒョンジン&フィリックス、G-DRAGONとパリで対面！

■【写真】ヒョンジン、“色気ダダ漏れ”のメガネ姿「2次元ビジュアル」

■【写真】スンミン、岡田将生との"激アツ"2SHOT