懲役刑の可能性も浮上でイメージ完全崩壊…チャウヌ親子が20億円脱税疑惑で「裏切り者」と呼ばれる理由 | RBB TODAY

「チェチェチャチャ」

「最推しは別にいても、チャウヌは好き」という意味である。

そのような人物が尋常ではない危機を迎えている。

1月22日、ある韓国メディアはチャウヌが所得税などの脱税容疑により、国税庁から200億ウォン（約20億円）を超える追徴課税を通告されたと報じた。これは韓国芸能人に課された追徴額の中でも、過去最大規模とされている。

報道によると、チャウヌは昨年7月の入隊前、ソウル地方国税庁調査4局から脱税の疑いで高強度の税務調査を受けていたという。国税庁はチャウヌの母親が設立した法人Aが、所属事務所Fantagioと業務委託契約を結んでいたものの、実質的な役務を提供していないペーパーカンパニーに該当すると判断。チャウヌと母親が最大45％に達する所得税を減らすため、実体のない法人Aを設立し、所得を分配することで、所得税率より20ポイント以上低い法人税率を適用させる“抜け道”を使ったと見ていると伝えられている。

国税庁はチャウヌ側の要請により、彼の入隊手続きが完了するまで待ったうえで、こうした内容を含む税務調査結果通知書を送付したとされている。

これに対し、Fantagio側は「今回の事案は、チャウヌの母親が設立した法人が実質的な課税対象に該当するかどうかが主要な争点であり、現時点で最終的に確定・告知されたものではない。法解釈および適用に関する争点について、適法な手続きを通じて積極的に釈明していく予定だ」と立場を表明し、手続きが円滑に進むよう協力していくと明らかにした。

脱税疑惑が浮上すると、チャウヌに対する批判の声は急速に高まり、イメージは大きく揺らいでいる。

とりわけ一部では、騒動を避けるために税務調査結果の通知を入隊時期まで意図的に遅らせたのではないかという指摘まで出て、議論はさらに過熱している。チャウヌは昨年5月に陸軍の軍楽隊から合格通知を受け、同年7月28日に入隊。現在も服務中だ。

脱税の拠点に関して嘘も？

デビュー前からその端正なルックスで注目され、デビュー後は「顔天才」「優等生」という修飾言葉が常につきまとったほどの男前である。学生時代は成績優秀で生徒会長も務めており、絵に描いたような模範生キャラクターを築き上げた。「最推しは別にいてもチャウヌは好き」という意味の「チェチェチャチャ」という言葉が生まれるほど、幅広い層に愛されてきた存在だった。

それだけに、今回の大規模脱税疑惑という最悪のスキャンダルに巻き込まれたことで、「裏切り」という言葉が付きまとう状況になってしまった。

さらに、チャウヌの母親への批判も免れない。幼少期から息子であるチャウヌを厳しく育て、正しい道に導いてきた人物として知られていたためだ。

例えば、あまりに容姿が整っている息子が慢心しないよう、幼い頃から意識的に褒め言葉を控えていたというエピソードは有名だ。チャウヌ自身も「いつも自惚れないように抑えてくれていたと思う」と語っていた。しかし、その母親が設立した法人が脱税疑惑に絡んだことで、「失望を超えて裏切られた気分だ」という反応が相次いでいる。

また、これまで「チャウヌ行きつけの店」として紹介されてきたウナギ料理店が、実は家族経営の店だったことも明らかになり、視聴者やファンを欺いていたのではないかという批判まで噴出。同店は2022年11月に放送されたJTBCの番組『モクジャGO』で、「年商10億ウォンのチャウヌ行きつけの店」として紹介されたことがあった。

チャウヌ自身も当時、「父の故郷にあって、家族で昔から通っている店」と語りながら、両親が運営している店である事実は最後まで明かさなかった。しかも、その場所が脱税疑惑と関係しているとされるだけに、失望感はより大きくなっている。

法曹界では、国税庁が算定した追徴金が200億ウォン規模に達することから、特定犯罪加重処罰等に関する法律（特加法）の適用可能性にも注目している。特加法では、脱税額が年間10億ウォン（約1億円）以上の場合、無期または5年以上の懲役刑が言い渡される可能性がある。

デビュー以来、大きなトラブルやスキャンダルとは無縁で、優等生としてキャリアを積んできたチャウヌ。しかし20億円という途方もない額の脱税疑惑によって、10年以上かけて築いてきた砂の城が一瞬にして崩れ落ちる状況に追い込まれている。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。

