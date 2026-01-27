元バレーボール選手がチアガールに転身？ 韓国チア界に現れた“異色経歴”の新人が話題「新鮮だ」 | RBB TODAY

韓国において、チアリーダーはもはや観客の消費対象ではない。

アイドル級のファンダムを形成し、スポーツの中心に立っている存在だ。熱のこもった応援で、試合の流れを変える火種となることもある。

最近、チアリーダー界に「元バレーボール選手」が登場し、注目を集めている。

GSカルテックス・ソウルKIXX（女子プロバレー）、仁川大韓航空ジャンボス（男子プロバレー）、牙山ウリィ銀行ウリィWON（女子プロバスケ）で活動する、2002年生まれのキム・インヨンだ。

木浦（モクポ）女子商業高校でバレーボール選手として活動していたキム・インヨンは、大学時代までバレーボール部に所属し、選手としてプレーした。2022年にはFIVB大邱（テグ）ビーチバレーボール大会にも出場している。

（写真＝キム・インヨンInstagram）

その後、2025年9月のバレーボールKOVOカップを通じて、チアリーダーとしての舞台にデビューした彼女は、同年10月から仁川大韓航空ジャンボスとGSカルテックス・ソウルKIXXで活動を開始し、本格的にチアリーダーの道へと進んだ。

現在は、ソ・ヒョンスクやパク・キリャンといった人気チアリーダーと同じ所属事務所に身を置いている。

（写真＝キム・インヨンInstagram）

ファンからは、バレーボール選手出身のチアリーダーの登場に「新鮮だ」という反応が寄せられている。スポーツへの情熱、そして特にバレーボールへの高い理解度を強みとして、今後の活躍に期待が高まっている。

