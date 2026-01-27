TWICEメンバーとの“下着露出”写真が再注目…今回は日本で、2年ぶり2度目となるマナー論争のチョン・ソミ | RBB TODAY

歌手チョン・ソミの“過去投稿”が、あらためて注目を集めている。

発端となったのは、チョン・ソミが1月26日にインスタグラムへ投稿した写真だ。

【笑顔で下着露出】チョン・ソミとTWICEメンバーが炎上

公開された写真には日本旅行中の様子が収められていたのだが、その中にタクシー車内で脚を大きく上げた状態で撮影したカットが含まれていた。さらにタクシーだけでなく、ショッピングセンターの休憩スペースでも片脚を上げて写真を撮っていた。

（写真提供＝OSEN）チョン・ソミ

この投稿を受けて、一部のネットユーザーから批判が相次いだ。不特定多数が利用するタクシーの車内で、靴を履いたまま足を上げる行為は公共マナーに反するという指摘だ。一方で、足が座席に触れていないように見えるため問題視しすぎではないかという意見も出ている。

こうした論争が続くなか、過去の投稿も再び話題に上がった。2024年、チョン・ソミとTWICEのチェヨンが無人フォトブースで撮影した写真だ。

当時チェヨンはエイプリルフールに合わせ、親しいチョン・ソミと撮った写真をSNSに投稿。かつらを着けて並んでポーズを取る姿が収められていたが、シャツを持ち上げて下着が見えるようなポーズのカットも含まれており、波紋を呼んだ。

この投稿を見たチョン・ソミは「（笑）あーもう」といった趣旨のコメントを残したとされるが、チェヨンは投稿から約20分後に削除したという。その後、写真はSNSやコミュニティを通じて拡散し、公共マナーをめぐって賛否が広がった。

（写真提供＝OSEN）チェヨン

今回のタクシー写真をめぐる論争で、当時の騒動まで掘り起こされる形となり、チョン・ソミは約2年ぶりに公共マナー問題で再び注目を浴びる状況となっている。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

