20億円超の追徴金…巨額脱税が囁かれるチャ・ウヌ、休暇後に軍復帰済み　未だ本人からの説明なし | RBB TODAY

脱税疑惑により一挙手一投足に関心が集まっているチャ・ウヌ。

周囲が急速に騒がしくなるなか、最近、休暇を取っていたことが分かった。

【写真】「豪華すぎる」BTS・JUNG KOOK×SEVENTEENミンギュ×ASTRO・チャウヌ、3ショット

1月26日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、軍楽隊で兵役義務を履行中のチャ・ウヌは1月初めに休暇を取り、その後、部隊に復帰したという。入隊から6～7カ月が経過した時点であることから、時期的に定期休暇であった可能性が高く、私的な時間を過ごしたものとみられる。

チャ・ウヌが休暇を取った時期は、国税庁から200億ウォン（約20億円）を超える税金の追徴を通告された後であり、彼が部隊に復帰してからわずか2週間後に報道が出たことで、芸能界はもちろん、社会全体に大きな波紋を広げている。

現在、所属事務所Fantagioは一次コメント以降、「これ以上は何も確認できない」として口を閉ざしている。チャ・ウヌ自身も軍人の身分であるため、芸能活動に関する発言の自由が制限されている状況だ。今後は、所属事務所を通じて何らかの声明を発表し、悪化した世論を沈静化させるのか、あるいはSNS投稿で失望したファンにメッセージを伝えるのかなどに注目が集まっている。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

チャ・ウヌは昨年7月の入隊前、ソウル地方国税庁調査4局から脱税の疑いで調査を受け、200億ウォンを超える税金の追徴を通告されたことが分かっている。これは韓国芸能人史上、過去最高額の追徴とされている。

国税庁は、チャ・ウヌの母親が設立したA法人が、所属事務所Fantagioと業務委託契約を結んでいたものの、実質的な役務を提供していないペーパーカンパニーに該当すると判断している。実際、A法人の住所地は江華島にあるウナギ料理店で、芸能関連業務を行う場所としては適切とは言い難いとされた。

国税庁は、チャ・ウヌと母親が最大45％に達する所得税を減らすため、実体のないA法人を設立し、所得を分配することで、所得税率よりも20ポイント以上低い法人税率を適用させる“節税の抜け道”を使ったと見ているという。また、FantagioがA法人から受け取った税金計算書についても虚偽のものと判断し、82億ウォン（約8億2000万円）もの税金を課したと伝えられている。

チャ・ウヌ側は通告を受けた後、国税庁の決定を不服として「課税前適否審査」を申請し、その結果を待っている状況だ。Fantagioは「今回の事案は、チャ・ウヌの母親が設立した法人が実質課税対象に該当するかどうかが主要な争点であり、現時点で最終的に確定・告知されたものではない。法解釈および適用に関する争点について、適法な手続きを通じて積極的に釈明していく予定だ」とコメントしている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。

■20億円超脱税疑惑の渦中にあるチャウヌ、衝撃が一段と大きいワケ…韓国の大衆の視線に着目

■【写真】“顔天才”ASTRO・チャウヌ、海で開放的に？突如アップした水着姿に反響「刺激強い！」

■「顔天才」に浮上した200億の脱税疑惑。有罪なら懲役？ 韓流スター税金問題事例に迫る