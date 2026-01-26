MISAMOのALBUM『PLAY』Highlight Medley映像を公開！俳優・佐藤健がサプライズ出演 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが前作から約1年3ヶ月ぶりに発売する、MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』からHighlight Medley映像を公開した。

Highlight Medleyは、アルバムに収録されている楽曲の“聴きどころ”を短くつないだ試聴用メドレー映像。今作のテーマが“演劇”であることから、MISAMOの3人が「真の王座」をかけたオーディションに挑む、ストーリー仕立ての映像として制作された。

そのオーディションの進行役としてサプライズ登場したのは、俳優の佐藤健。

演劇をテーマにした作品だからこそ、出演する俳優にも一流の方を迎えたいというメンバーの想いから、数々の作品に出演し、日本のみならず韓国でも高い知名度を誇る佐藤健氏にオファーが行われ、今回の特別出演が実現した。

Highlight Medleyの中で、3人はそれぞれのソロ曲をダンスパフォーマンスとともに披露。

MINAの「Turning Tables」は、“Shoot（狙い撃つ）”をキーワードに、人生で求めるものを迷いなく手にしていく確信犯的な主人公を描いた楽曲。SANAの「Ma Cherry」は、経験を美しさへと昇華し、柔らかくもしなやかな強さをまとう“誰もが一度は憧れる存在”を描いている。そしてMOMOの「Kitty」は、キュートさと破壊衝動を併せ持ち、混沌を跳ね返して輝くヒロイン像を描いたダンスナンバーだ。

それぞれ異なる個性と魅力が際立つパフォーマンスが繰り広げられる中、果たしてオーディションはどのような結末を迎えるのか。

その答えは、ぜひHighlight Medleyを通して確かめてほしい。新たなビジュアル、表現で楽しませてくれる彼女達からますます目が離せない。

