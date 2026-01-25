CHEMISTRY・新しい学校のリーダーズ・ELLY/CB・BALLISTIK BOYZら豪華メンバーが集結「山フェスは永遠に不滅です！」 | RBB TODAY

「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE presents ​ 山フェス2026 ～Road to the Future～」が24日、横浜アリーナにて開催された。

同イベントは、山下健二郎がいま聞きたい音楽や見たいエンターテインメントをテーマに、本人やラジオ番組「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE」に縁のあるゲストを招いて開催する番組イベント。山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、岩谷翔吾（THE RAMPAGE） 、澤本夏輝（FANTASTICS）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、CHEMISTRY、新しい学校のリーダーズ、ELLY/CB（三代目 J SOUL BROTHERS）、HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）、BALLISTIK BOYZ、コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長が出演した。

7回目を迎える山フェス。オープニングのあと、トップバッターとしてHOKUTOがステージに登場し、4曲を披露するライブを行った。山フェス初登場となったHOKUTOは「緊張感がありましたが、みなさん温か過ぎました。自分自身も楽しめました。ありがとうございます」と感謝。ほか、前半では、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長が登場しコントを披露した。

後半戦は新しい学校のリーダーズのステージで幕開け。4曲目の「オトナブルー」では、SUZUKAがアリーナフロアーに降りて客席を盛り上げた。さらにSUZUKAが「それではここからスペシャルコラボレーションです」と告げると山下、岩谷、澤本、松井が学ラン姿で登場。「オトナブルー」、そして、「Pineapple Kryptonite（Yohji Igarashi Remix）」のパフォーマンスに加わり、大歓声を浴びた。

新しい学校のリーダーズに続いて、山下とはデビュー前からの盟友であるELLY/CBがステージを行った。ELLY/CBは3曲続けてパフォーマンスを行った後、「新年一発目のライブになります。みなさんに会えてうれしいです」といい、山下をステージに呼び込んだ。山下とコラボして「ICE CREAM feat. Aile The Shota」を行い、合計8曲のライブでイベントを盛り上げた。

ラストは、出演者たちによる「Road to the Futureスペシャルメドレー」ステージ。新しい学校のリーダーズは「狙いうち」（山本リンダ）をカバーし、CHEMISTRYと山下がCHEMISTRYの代表曲「PIECES OF A DREAM」でコラボ。最後は、全出演者で「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）を行い、山下が「ラストは全員でランニングマンやろう」と呼びかけ、大ブレイクしたランニングマンのダンスを出演者たちで披露した。

山下は「山フェスは数えてもう7回目になります。こんなに続くとは正直思っていなかった」としたうえで、「7回目を迎えることができました。本当に感謝しております」などと続けた。そして、「山フェスは永遠に不滅です！ またやるぞ！」と目を輝かせた。