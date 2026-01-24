反則級の下半身がタイトウェアでクッキリ…人気チアリーダーのアン・ジヒョンがマラソン参加 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンの近況に注目だ。

アン・ジヒョンは1月22日、自身のインスタグラムを更新。

台湾・澎湖島で行われたマラソン大会に参加した様子を公開した。

アン・ジヒョンは「澎湖での初めてのマラソン。朝早い澎湖は本当にきれいで、沿道の応援もすごく大きくて、すごく力をもらえました。今年はみんなが健康で、楽しく走れますように」と綴り、爽やかな大会参加の感想を伝えている。

公開された写真の中でもとくに目を引くのが、ランニングウェアに包まれた引き締まった下半身のラインだ。後ろ姿のカットでは、トレーニングによって鍛えられた丸みのあるシルエットがはっきりと分かり、チアガールとしての身体づくりがそのまま表れた一枚となっている。

白いTシャツにブラックのレギンスというシンプルなコーディネートだからこそ、ボディラインや脚のラインの立体感がより際立つ構図となっているのも印象的。無理に作ったポーズではなく、何気ない瞬間でこれほどの存在感を放てるのは、日頃のトレーニングの賜物と言えるだろう。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

アン・ジヒョンは現在チアとして活動するほか、自身のYouTubeチャンネルを通じて普段のプライベートの様子も披露。親しみやすい魅力で多くのファンを抱えている。2025年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでも新たにチアを務めている。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

