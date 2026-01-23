ちとせよしの、キャミソールずらしてランジェリーチラ見せ！『ヤングアニマルWEB』でグラビア披露 | RBB TODAY

23日、『ヤングアニマルWEB』（白泉社）にグラビアアイドルのちとせよしのが登場した。
今回公開された写真は、持ち味の透明感と、大人の色気が同居する内容となっている。木漏れ日が差し込む中、鮮やかな花柄のビキニ姿で頬杖をつき、優しく微笑むカットでは、ちとせらしい親しみやすさと清涼感を感じさせる。一方で、淡いパープルのキャミソールを身にまとい、少し憂いを帯びたような表情でカメラを見つめる一枚も。肩紐が少しずれた無防備な姿も披露している。
