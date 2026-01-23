橋本環奈、5年ぶりに『東京カレ』表紙登場！虎ノ門で大好きなワインと絶品料理を堪能 | RBB TODAY

2月20日に発売される雑誌『東京カレンダー』4月号の通常版表紙に、女優の橋本環奈が登場する。橋本が同誌の表紙を飾るのは5年ぶり、2回目となる。

プライベートでも「酒好き」として知られる橋本。今回のワイン特集では、虎ノ門にある最旬レストランで大好きなピノ・ノワールと絶品料理を堪能した。インタビューでは「誰よりも自分が自分を愛せているのが強みです」と語り、国民的女優の力強い一面をのぞかせている。

特別増刊号の表紙には、俳優の庄司浩平が初登場。『仮面ライダーガヴ』シリーズやドラマ『40までにしたい10のこと』の田中慶司役で話題を集めた庄司は、東京タワーやレインボーブリッジなど東京の夜景を一望できるスイートルームで撮影を行った。ワイングラスを片手に、艶やかで男らしい新たな一面を披露。世代を問わず愛される、26歳の魅力がたっぷり詰まった8ページとなっている。なお、特別増刊号には直筆メッセージとサイン入りの特製ピンナップが付属する。

誌面には『THE W 2025』で第9代目女王の座に輝いたニッチェも登場する。お茶の間の人気者として走り続けてきた彼女たちだが、賞レースの頂点に立ったのはコンビ結成21年目にして初めての快挙。彼女たちが産声を上げた2005年は、ワイン界でも「世紀の当たり年」と謳われる伝説のヴィンテージだ。21年という歳月をかけて深みを増した「同い年のワイン」と出合うべく、ふたりを麻布台の地階に潜む会員制ワインバーへと誘った。彼女たちの“熟成の軌跡”に迫る内容となっている。

また、アインシュタインの河井ゆずるは、高輪の最旬ホテルレストランで極上のペアリングを体験。今回は「ワインにどっぷり沼るこじらせ男」を演じてもらい、夜景を一望する客室で大人な姿を撮影した。明るい笑顔が魅力的な河井が見せる、色気たっぷりの表情に注目だ。

女優として活躍する加藤史帆は、食通がこぞって通う渋谷の中国料理店で、ワインと中華の「無限ペアリング」を堪能。普段からお酒をたしなむという加藤が、ほろ酔いで織りなす大人な夜を楽しめる。

同号では東京の「ワインな夜」を徹底取材。ビストロやバルなど今賑わっている店をはじめ、料理に合うワインや人気ソムリエが注目する一本、ワイン用語の基礎知識など、大人に必要なワインの世界を大特集する。飲んだあとの一言を研ぎ澄ますお手本の文例から、センスの良いワインがそろう頼れるショップまで、痒い所に手が届くコンテンツも用意されている。

通常版と特別増刊では表紙とピンナップの有無のみが異なり、誌面の内容は同一。詳細や撮影秘話などは随時、東京カレンダーの公式SNSおよびWEBサイトで更新される。