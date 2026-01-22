西野カナ、活動再開後初のブロンドヘアに！新曲「君のせい」ビジュアル公開 | RBB TODAY

西野カナが、2月6日に配信シングルとしてリリースする新曲「君のせい」の新ビジュアルおよびジャケット写真を公開した。

昨年末のクリスマスライブにて、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンを沸かせた西野。公開された新ビジュアルは、そのブロンドヘアとカジュアルなパーカーがマッチした、リラックスムードが印象的な仕上がりだ。

西野カナ「君のせい」 ジャケット写真

あわせて公開された「君のせい」のジャケット写真は、実際にポラロイドで撮影された写真を重ね合わせたデザインとなっている。歌詞の一節にある「ねぇ 君のせいねぇ 私のせい?」という世界観を表すような天秤がモチーフ。昨日、西野カナのSNSで突如公開されファンをざわつかせた、天秤を映した写真の答え合わせにもなっている。

新曲「君のせい」は、カップルの日常のささいなケンカをオシャレな映画の1シーンのように切り取った“口げんかラブソング”。「連絡してよね、前も言ったよね?」「ごめんで済んだら警察いらんから」など、お互いに愛情があってこそ言い合える信頼関係を、西野らしいユーモアを交えて表現。サウンド面では、カルチャー色の強いインディーロックを基調としたバンドサウンドが印象的な、中毒性の高い楽曲となっている。

西野カナ「君のせい」事前配信予約特典サンプル

なお、SpotifyまたはApple Musicで配信予約（Pre-add/Pre-save）をした方を対象に、ジャケット写真の未公開アザーカットを使用したオリジナルスマホ壁紙をプレゼントするキャンペーンも実施している。