みちょぱ、普段とは違う“甘々”スタイルに！全身ピンクのガーリーコーデ披露 | RBB TODAY

21日、モデルのみちょぱこと池田美優が自身の公式Xを更新し、ナチュラル＆オーガニックアイテムを展開する「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」のバレンタイン・キャンペーンビジュアルを公開した。

普段はクールなスタイルが印象的なみちょぱだが、今回は「Cosme Kitchen Valentine」と題されたキャンペーンに合わせ、一転してフェミニンな姿を披露。公開された写真でみちょぱは白いレース編みのボンネットを被り、透け感のあるシアーなホワイトトップスとドット柄のスカートを着用。メイクも柔らかなピンクベージュ系で統一され、アンニュイで儚げな表情を浮かべている。さらに、ざっくりとした編み目のピンクのニットに同色のタイツを合わせた、全身ピンクのコーディネートも披露。SNOOPY（スヌーピー）のチャームがついたピンクのバッグを手にガーリーな世界観を表現している。

みちょぱは「いつもと違って甘々でも 喋らなきゃ意外といけちゃうでしょ」とつづり、自身のレアな“甘め”スタイルに対し自信をのぞかせた。この投稿にファンからは、「美優さん綺麗」「この甘々な感じでお話しとツーショット撮りたい」「みちょぱちゃんのプロモいつも素敵！」などのコメントが寄せられている。

※みちょぱが出演する「Cosme Kitchen Valentine」キャンペーンビジュアル（みちょぱの公式Xより）