レディー・ガガ、来日公演記念のYouTube特番を24日配信決定！ 人気楽曲MVを約80分にわたり一挙オンエア | RBB TODAY

21日より京セラドーム大阪にて、約4年ぶりとなる来日公演『Lady Gaga: The MAYHEM Ball』をスタートさせたレディー・ガガ。このドーム・ツアー開催を記念し、東京公演の前日となる1月24日21時より、YouTubeにて特別番組が配信される。
同番組では、今回のツアーでも披露が予想される人気楽曲のミュージック・ビデオが、約80分にわたり一挙オンエアされる予定だ。全公演がすでにソールドアウトとなっている同ツアーは、大阪での2公演を経て、1月25日からは東京ドームにて4公演が開催される。
また、配信時はチャット欄も開放されるため、来日で高まった“ガガ愛”を他のファンたちとリアルタイムで共有しながら盛り上がることができる。なお、同配信のアーカイブは予定されていない。
レディー・ガガ、過激なヌードショットに「280万いいね」 | RBB TODAY
歌手のレディー・ガガが29日、自身のInstagramを更新。過激なヌードショットを公開し注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/08/30/163183.html続きを読む »
ももクロ・玉井詩織、来日したレディー・ガガを怒らせる！？ | RBB TODAY
ももいろクローバーZ・玉井詩織が、13日放送の『夏の超特大さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演。レディー・ガガと対面したときの出来事を振り返った。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/07/14/190317.html続きを読む »