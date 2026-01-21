初日から大行列！ENHYPEN、ダークな世界観のポップアップストアがソウルにオープン　東京でも開催予定 | RBB TODAY

ENHYPENが、新アルバムの世界観をを現実世界に再現した。

本日（1月21日）、ENHYPENならではのダークな“ヴァンパイア”コンセプトが際立つポップアップストアがオープンした。

所属事務所BELIFT LABによると、ENHYPENは1月21日から27日までの1週間、ソウル・新世界百貨店カンナム店地下1階の特設会場で7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』のリリースを記念したポップアップストアを開催する。

ポップアップストアでは、『THE SIN：VANISH』の物語の核となる“ヴァンパイアの恋人たちの逃避行”をテーマに、アルバム全体を貫くダークで重厚なムードを現実空間に再現した。隠れ家である洞窟を背景にした「FORBIDDEN」バージョンのスチールに映るENHYPENのクールなビジュアルは、会場を圧倒する存在感を放っている。

空間演出にもこだわりが光る。壁面には、前代未聞の事件を起こした彼らを捜す手配ポスターが貼られ、臨場感を演出している。アルバムのコンセプトを視覚化した緻密な構成が、来場者の没入感を引き上げる。

来場者向けのコンテンツも豊富だ。ENHYPENの声を直接聴ける「SECRET MESSAGE ZONE」、特別な仕掛けで壁に隠されたENHYPENのメッセージを見つけ出す「THE CHASER ZONE」、ENGENE（ファンダム名）がメンバーへ応援メッセージを残せる「MESSAGE ZONE」などが用意され、ファンに新鮮な楽しさを届けている。

ポップアップストアには、初日からファンの熱い反応が寄せられた。オープン前から“開店ダッシュ”を狙う行列ができ、ENHYPENの人気を実感させた。来場者は店内各所で記念写真を撮影したりイベントに参加したりと、多彩な形でポップアップを楽しんだ。

なお、ポップアップストアはソウルを皮切りに、北京、上海、東京などアジア4都市へと展開される予定だ。

ENHYPENは1月16日に7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』をリリースし、精力的に活動を展開している。タイトル曲『Knife』は、どんな脅威にも屈せず立ち向かう自信を込めたHIPHOPジャンルの楽曲で、中毒性のあるメロディーとパワフルなボーカル、キレのあるダンスがスリリングな快感を届け、世界中で人気を集めている。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

