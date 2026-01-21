 本田真凜、美しいうなじのぞくK-POPアイドル風ビジュアルに反響 | RBB TODAY
本田真凜、美しいうなじのぞくK-POPアイドル風ビジュアルに反響

本田真凜【撮影：小宮山あきの】
　フィギュアスケート元日本代表の本田真凜が21日、自身のインスタグラムを更新。BLACKPINKの東京ドーム公演を記念した、読売ジャイアンツとのコラボアイテムを着用した撮影オフショットを公開し、反響を呼んでいる。

　本田は、BLACKPINKのイメージカラーである黒とピンクを基調に、「BLACKPINK」「GIANTS」のロゴがあしらわれたクロップド丈のTシャツ姿を披露。ロングヘアをかきあげ、すっと伸びた美しいうなじをのぞかせたカットを投稿した。

　普段のキュートな印象から一変し、クールで洗練されたK-POPアイドル風メイクにも注目が集まっている。さらに、コラボグッズが販売されている店内に掲示された自身のポスターの前で、片手でハートマークを作るショットも公開した。

　この投稿にファンからは、「綺麗！」「可愛すぎる」「（BLACKPINKの）ジェニーにそっくり！」など、称賛のコメントが相次いで寄せられている。

《神楽直子》
