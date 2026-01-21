伊藤英明、『A-Studio+』で結婚までの経緯を回顧！妻に魅了され「出会って2回目にはプロポーズした」 | RBB TODAY

23日放送の『A-Studio+』（TBS系）に、俳優・伊藤英明がゲスト出演する。

『A-Studio＋』（C）TBS

2014年に結婚し、現在は2児の父親でもある伊藤。番組では、自由奔放で豪快だった独身時代から一変した家族との生活や、子どもたちと過ごす喜びなど、父親としての素顔が語られる。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は、伊藤の妻に極秘取材を敢行。友人の結婚式で初めて出会ったという2人だが、妻は第一印象について「ムキムキな人だと思っていたらブヨブヨだった」と言葉を濁さず回顧。その自然体な人柄にMCの2人も魅了された様子だった。

一方、伊藤は「出会って2回目にはプロポーズした」と妻とのエピソードを告白。また、「娘の幼稚園の面接で緊張しすぎて、涙を流してしまった」というエピソードも飛び出し、家族を大切に思う責任感や、実は緊張しやすいという意外な一面も明らかになる。芝居に対してしっかりとダメ出しをしてくれるなど、裏表なく向き合ってくれる妻への感謝を口にする場面も見られた。

『A-Studio＋』（C）TBS

藤ヶ谷は、伊藤が20年以上通う行きつけの焼き鳥屋の店長を取材。店長は「若いときはノリが豪快な客だった」と振り返り、妻と出会ってから伊藤が変化していく様子が、店主の目線からも語られた。

『A-Studio＋』（C）TBS

かつては職業欄に「俳優」と書けないほど自信がなかったという伊藤。彼に自信を与えてくれた前事務所社長との出会いや、父親代わりだった社長が亡くなり「俳優を続けられないかも…」と心が疲弊した際、伊藤を救った妻からの一言についても言及している。ほかにも、“おじいちゃん”のようだとされる子育ての様子や、SNSでおもしろ動画を配信する理由についても語られる。