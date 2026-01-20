 中川翔子、不可抗力により中国・上海イベントへの出演中止を発表 | RBB TODAY
中川翔子、不可抗力により中国・上海イベントへの出演中止を発表

中川翔子【写真：竹内みちまろ】
  • 中川翔子【写真：竹内みちまろ】

　19日、タレントで歌手の中川翔子のマネージャー公式Xアカウントが更新。中国・上海で予定されていたイベント「LUXE ASIA 2026」への出演中止を発表した。

　中川は3月18日に同イベントに出演し、ライブパフォーマンスを披露する予定だった。

　しかし、高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日中関係の緊張が高まるなか、同アカウントは「2026年3月18日(水)に出演が決定していた『LUXE ASIA 2026』につきまして不可抗力により中川翔子の出演は中止となりました」と報告。理由については「不可抗力」と説明されている。

　また、「本公演を楽しみにしていただいていた皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづった。


