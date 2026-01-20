中川翔子、不可抗力により中国・上海イベントへの出演中止を発表 | RBB TODAY

19日、タレントで歌手の中川翔子のマネージャー公式Xアカウントが更新。中国・上海で予定されていたイベント「LUXE ASIA 2026」への出演中止を発表した。
中川は3月18日に同イベントに出演し、ライブパフォーマンスを披露する予定だった。
しかし、高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日中関係の緊張が高まるなか、同アカウントは「2026年3月18日(水)に出演が決定していた『LUXE ASIA 2026』につきまして不可抗力により中川翔子の出演は中止となりました」と報告。理由については「不可抗力」と説明されている。
また、「本公演を楽しみにしていただいていた皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
中川翔子、双子の赤ちゃん育児に奮闘「オーケストラみたいに号泣」「すさまじいパワーだ」 | RBB TODAY
中川翔子が双子出産と育児状況を報告し、泣き止まない赤ちゃんのパワーに驚きつつ、回復と育児の大変さに奮闘している様子を伝えている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/05/237614.html続きを読む »
中川翔子、“しょこたん流”ディズニーリゾートの楽しみ方を一挙公開！ガイドブックが10月17日発売 | RBB TODAY
中川翔子が愛情たっぷりに東京ディズニーを紹介するガイド本を発売し、魅力やおすすめを詳しく解説している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/09/236280.html続きを読む »