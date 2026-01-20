 LOVE PSYCHEDELICO、活動休止を発表 | RBB TODAY
LOVE PSYCHEDELICO、活動休止を発表

　20日、男女2人組ロックデュオ・LOVE PSYCHEDELICOが公式サイトを更新。2月28日から始まるツアー「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」をもって、ユニットとしての活動を休止することを発表した。

　公式サイトには「いつもLOVE PSYCHEDELICOを応援してくださっている皆さまへ」と題したお知らせを掲載。ビクターエンタテインメント株式会社と所属事務所・Happy Houseの連名で、「これまでLOVE PSYCHEDELICOをご支援くださったファンの皆さま、及び関係者の皆さまには心より感謝申し上げます」と、これまでの支援への感謝が綴られている。なお、今後の各メンバーの個人活動については、状況に応じて随時案内される予定だ。

　また、活動休止に伴い、オフィシャルファンクラブ「WE LOVE PSYCHEDELICO」の今後についても発表された。同ファンクラブは「活動休止中もLOVE PSYCHEDELICOを応援し続けてくださる皆さまとのつながりの場」として、今後も継続して運営される方針だ。

　具体的には、GALLERYやESSAY、LIVE配信などのコンテンツを毎月更新するほか、メンバーの個人活動におけるチケット最速先行受付も実施。MAIL MAGAZINEによる最新情報の配信や、会員同士のコミュニケーションの場であるGROUP CHATも継続し、更新頻度を調整しながらサービスを提供していくという。


