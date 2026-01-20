のん、新型特急ラビュー車内でピースサイン！主演ドラマ第1話のYouTube無料公開期間延長を報告 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが19日、アメーバオフィシャルブログを更新。自身が主演を務め、DMM TVで独占配信中のオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第1話についてYouTubeでの無料公開期間が延長されたことを報告するとともに、西武鉄道の新型特急「Laview（ラビュー）」の車内で撮影した写真を公開した。

画像はのんのアメーバオフィシャルブログより

『幸せカナコの殺し屋生活』は、若林稔弥さんの同名4コマ漫画を原作とする作品。のん演じる西野カナコは、上司からのパワハラに耐えきれずブラック企業を退職。待遇の良さに惹かれて殺し屋に入社し、葛藤しながらも依頼人に寄り添い、隠れた才能を開花させて成長していく。普段は無愛想で「殺すぞ」しか言わない相棒の桜井（藤ヶ谷太輔）とタッグを組み、パワハラ上司や悪質クレーマーを“始末”していくブラックコメディーだ。

この日、のんは「大延長！」と題してブログを更新し、特急ラビュー車内で撮影した写真を公開。鮮やかなイエローのシートが並ぶ車内で、オレンジ色のTシャツに黒のパンツというカジュアルな装いを披露し、シートに手をかけたポーズやピースサインを見せている。「なんと！ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第一話のYouTube無料公開期間が、大幅に延長されました！」と報告し、「大好評につき大延長だそうで、とっても嬉しいです。皆さま、たくさん見てね」と呼びかけている。

コメント欄には「2期を大熱望」「めっちゃ面白いですから」「何度見ても面白い」「続編期待します」など、作品を楽しむ声や続編を望む声が寄せられている。