 のん、新型特急ラビュー車内でピースサイン！主演ドラマ第1話のYouTube無料公開期間延長を報告 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

のん、新型特急ラビュー車内でピースサイン！主演ドラマ第1話のYouTube無料公開期間延長を報告

エンタメ ブログ
注目記事
画像はのんのアメーバオフィシャルブログより
  • 画像はのんのアメーバオフィシャルブログより
  • 画像はのんのアメーバオフィシャルブログより

　俳優・アーティストののんが19日、アメーバオフィシャルブログを更新。自身が主演を務め、DMM TVで独占配信中のオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第1話についてYouTubeでの無料公開期間が延長されたことを報告するとともに、西武鉄道の新型特急「Laview（ラビュー）」の車内で撮影した写真を公開した。

画像はのんのアメーバオフィシャルブログより

　『幸せカナコの殺し屋生活』は、若林稔弥さんの同名4コマ漫画を原作とする作品。のん演じる西野カナコは、上司からのパワハラに耐えきれずブラック企業を退職。待遇の良さに惹かれて殺し屋に入社し、葛藤しながらも依頼人に寄り添い、隠れた才能を開花させて成長していく。普段は無愛想で「殺すぞ」しか言わない相棒の桜井（藤ヶ谷太輔）とタッグを組み、パワハラ上司や悪質クレーマーを“始末”していくブラックコメディーだ。

　この日、のんは「大延長！」と題してブログを更新し、特急ラビュー車内で撮影した写真を公開。鮮やかなイエローのシートが並ぶ車内で、オレンジ色のTシャツに黒のパンツというカジュアルな装いを披露し、シートに手をかけたポーズやピースサインを見せている。「なんと！ドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第一話のYouTube無料公開期間が、大幅に延長されました！」と報告し、「大好評につき大延長だそうで、とっても嬉しいです。皆さま、たくさん見てね」と呼びかけている。

　コメント欄には「2期を大熱望」「めっちゃ面白いですから」「何度見ても面白い」「続編期待します」など、作品を楽しむ声や続編を望む声が寄せられている。


のん、久しぶりの日テレバラエティ出演！おしゃれなデニムスカート姿で『踊る！さんま御殿!!』クリスマスSP出演報告 | RBB TODAY
画像
のんは『さんま御殿!!』クリスマススペシャルに出演を告知し、洗練された衣装のオフショットを公開し、ファンから好評を得ている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/23/241436.html続きを読む »

のん、冬の街をお散歩！自然体なファッションセンスに注目集まる | RBB TODAY
画像
のんが冬の街中散歩を自然体で披露し、可愛らしいコーデや素顔の写真にファンから好評を得た。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/09/242100.html続きを読む »

Renarrate
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
のんカレンダー2026 “non now” 卓上カレンダー ([カレンダー])
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top