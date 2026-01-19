北海道の老舗菓子屋・柳月、“冬の濃厚ショコラ”を詰め合わせた「オペラセット」を販売！ | RBB TODAY

北海道で創業78年の老舗菓子屋・柳月が、冬の濃厚ショコラを集めた「オペラセット」を販売する。

「オペラ」セットは3種類のショコラ菓子で構成される。1つ目の「オペラ」は、珈琲風味とチョコレートのマリアージュを楽しむケーキだ。柳月の「オペラ」は食感のアレンジにこだわり、コーヒークリーム部分にクッキーやくるみをプラスした。コーヒーはキリマンジャロパウダーを使用し、爽やかな風味と深いコクが特徴だ。

送料無料「オペラ」セット 4,000円(税込)

2つ目は柳月の代表銘菓「三方六」の中でも一番濃厚な冬仕立てのバウムクーヘン「三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～」だ。ずっしりとした食感と濃厚な味わいで、毎年バレンタインバウムとしても親しまれている。

三方六の小割 冬の濃厚ショコラ

3つ目の「ソシソン・ショコラ」はフランス生まれの長いショコラで、好きな厚さに切って味わえる。濃厚なガナッシュにマカダミア、ピーカンナッツ、マシュマロ入りだ。雪をイメージしたまわりの粉糖の中には、フランスの「ゲランドの塩」もきかせて塩気のアクセントもプラスした。

ソシソン・ショコラ

商品名は「オペラ」セットで、価格は1セット4,000円(税込)。注文受付は1月21日（水）9:00～1月25日（日）23:59までの5日間限定で、送料無料（代引き手数料も無料）で届ける。セット内容は、オペラ1個、ソシソン・ショコラ1本、三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～（5本入）2箱。お届け期間は1月26日～2月14日を予定している。