 北海道の老舗菓子屋・柳月、“冬の濃厚ショコラ”を詰め合わせた「オペラセット」を販売！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

北海道の老舗菓子屋・柳月、“冬の濃厚ショコラ”を詰め合わせた「オペラセット」を販売！

ライフ グルメ
注目記事
オペラ
  • オペラ
  • 送料無料「オペラ」セット　4,000円(税込)
  • 三方六の小割 冬の濃厚ショコラ
  • ソシソン・ショコラ

　北海道で創業78年の老舗菓子屋・柳月が、冬の濃厚ショコラを集めた「オペラセット」を販売する。

　「オペラ」セットは3種類のショコラ菓子で構成される。1つ目の「オペラ」は、珈琲風味とチョコレートのマリアージュを楽しむケーキだ。柳月の「オペラ」は食感のアレンジにこだわり、コーヒークリーム部分にクッキーやくるみをプラスした。コーヒーはキリマンジャロパウダーを使用し、爽やかな風味と深いコクが特徴だ。

送料無料「オペラ」セット　4,000円(税込)

　2つ目は柳月の代表銘菓「三方六」の中でも一番濃厚な冬仕立てのバウムクーヘン「三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～」だ。ずっしりとした食感と濃厚な味わいで、毎年バレンタインバウムとしても親しまれている。

三方六の小割 冬の濃厚ショコラ

　3つ目の「ソシソン・ショコラ」はフランス生まれの長いショコラで、好きな厚さに切って味わえる。濃厚なガナッシュにマカダミア、ピーカンナッツ、マシュマロ入りだ。雪をイメージしたまわりの粉糖の中には、フランスの「ゲランドの塩」もきかせて塩気のアクセントもプラスした。

ソシソン・ショコラ

　商品名は「オペラ」セットで、価格は1セット4,000円(税込)。注文受付は1月21日（水）9:00～1月25日（日）23:59までの5日間限定で、送料無料（代引き手数料も無料）で届ける。セット内容は、オペラ1個、ソシソン・ショコラ1本、三方六の小割 冬の濃厚ショコラ～キャラメリッチ～（5本入）2箱。お届け期間は1月26日～2月14日を予定している。


東京カレンダー2026年3月号
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

料理が楽しくなる　おぼんごはん　旬を味わう簡単献立
￥1,617
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top