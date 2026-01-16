らあめん花月嵐、最高ランク品質の「金の松茸」使った贅沢ラーメンを販売！ | RBB TODAY

らあめん花月嵐は、7日より「松茸ラーメン」を113店舗で販売を開始している。

松茸ラーメン 1,880円(税込)

同商品は「割烹 樋山」との初コラボレーションラーメンだ。使用食材は、最高ランク品質のブータン・ゲネガ産「金の松茸」だ。一般立入不可の国有地山岳地帯で採取された希少な松茸を使用している。ベースとなる甘旨醤油スープに松茸を煮込み、熊木シェフ特製醤油タレを重ね、芳醇な香りと旨みを凝縮した。

商品の価格は1,880円(税込)。数量限定販売のため、各店舗ごとに売り切れ次第、販売終了となる。